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|Goldpreis und Ölpreis
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25.09.2026 07:48:42
Goldpreis vor zweitem Wochenverlust – Fed sorgt für Gegenwind
Der Goldpreis steuert im frühen Freitagshandel auf einen Wochenverlust zu, der sich aktuell auf 2,7 Prozent beläuft.
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Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 3,00 auf 4.295,00 Dollar pro Feinunze.
Rohöl: Vor dem Wochenende schwächer
Der Ölpreis hat nach den kräftigen Schwankungen der vergangenen Tage im frühen Freitagshandel leicht nachgegeben. Im Mittelpunkt stehen Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Krieges zwischen den USA und Iran. Unterhändler beider Länder prüfen offenbar einen schrittweisen Weg zur Beendigung des Konflikts. Dabei könnte der Iran die Strasse von Hormus wieder vollständig öffnen, während die USA im Gegenzug ihre wirtschaftliche Blockade lockern. Eine solche Vereinbarung könnte die Versorgungslage am Ölmarkt deutlich entspannen. Gleichzeitig bleiben die geopolitischen Risiken aber hoch. Saudi-Arabien hat mehrere ballistische Raketen der Huthi-Milizen abgefangen, die unter anderem auf die Region um das wichtige Ölzentrum Yanbu zielten. Saudi-Arabien erhöht zwar wieder die Rohölmengen durch seine Ost-West-Pipeline, die Tankerverladungen in Yanbu wurden bislang jedoch nicht wieder aufgenommen. Auffällig bleibt zudem der ungewöhnlich grosse Preisabstand zwischen Brent und WTI, der unter anderem mit möglichen US-Beschränkungen für Diesel-Exporte zusammenhängt.
Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,75 auf 92,86 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,55 auf 98,67 Dollar zurückfiel.
Jörg Bernhard, Redaktion finanzen.ch
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