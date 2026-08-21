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21.08.2026 14:05:00
Goldpreis steigt auf Dreimonatshoch: US-Finanzminister Scott Bessent will mit Anleihekäufen Renditen drücken
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