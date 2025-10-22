Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’614 -0.1%  SPI 17’349 -0.1%  Dow 46’925 0.5%  DAX 24’331 0.0%  Euro 0.9233 0.0%  EStoxx50 5’683 -0.1%  Gold 4’062 -1.5%  Bitcoin 86’042 -0.6%  Dollar 0.7972 0.2%  Öl 62.1 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Stadler-Aktie im Minus: rüstet Rochers-de-Naye-Bahn mit neuem Signalsystem aus
LVMH-Aktie steigt: Verkauf von Fenty Beauty-Anteilen im Gespräch
Ausblick: Newmont zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rieter-Aktie fällt: Umsatzziel gesenkt - rote Zahlen erwartet
Suche...
Plus500 Depot
22.10.2025 12:42:36

Goldpreis stabilisiert sich nach Kursrutsch

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Zürich (awp) - Der Goldpreis hat sich nach seinem Kursrutsch vom Dienstag wieder etwas gefangen. Zum Wochenstart noch hatte das Edelmetall seinen Höhenflug mit einem Rekord von über 4350 Dollar gekrönt, bevor dann starke Gewinnmitnahmen einsetzten. Zuletzt stand der Goldpreis bei 4079 US-Dollar.

Befeuert wurden die Gewinnmitnahmen von Hoffnungen auf eine baldige Lösung im Handelsstreit zwischen China und den USA und einer darauf folgenden Erholung des US-Dollars. "Allerdings gibt es für die Hoffnung auf Entspannung noch keinerlei Garantie", kommentierte ein Händler - "weder in der laufenden Woche noch möglicherweise in der Amtszeit von Trump".

Auch die Erholung des Greenback dürfte durch die erwarteten weiteren Zinssenkungen der US-Notenbank nur von kurzer Dauer sein. Hinzu kommen weitere Unsicherheitsfaktoren, die Gold nach wie vor langfristig interessant machen.

Da wären beispielsweise der anhaltende "Shutdown" in den USA, die Schuldensorgen in Europa oder die nach wie vor ungelösten geopolitischen Konflikte. "Langfristig bleibt Gold wohl der bevorzugte sichere Hafen", heisst es am Markt. Das ändere sich auch nicht über Nacht.

Marke von 4000 Dollar hält

Aktuell hält jedenfalls (noch) die Marke von 4000 Dollar. Anleger sollten allerdings auch einen Blick zurück werfen. Denn der gestrige Rücksetzer war der stärkste Tagesverlust des gelben Metalls seit August 2020, führen einige Experten an. "Und man sollte im Hinterkopf haben, dass Gold damals über die dann folgenden sechs Monate rund 20 Prozent verloren hat", so ein Börsianer.

Zudem sei der bisherige Höhenflug von Gold eher der Angst als der Euphorie geschuldet, ergänzt Fondsmanager Alexis Bienvenu von LFDE. Hierzu zählt er insbesondere die Zweifel am Wert des Dollars und dem Fluchtwert von Gold aufgrund der geopolitischen Konflikte wie dem Ukraine-Krieg. Hinzu kämen massive Käufe von Zentralbanken, insbesondere in China.

Für Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets ist es aktuell auf jeden Fall zu früh, um von einer echten Trendwende zu sprechen. "In den kommenden Stunden dürfte die Entscheidung darüber fallen, ob die Korrektur mit dem starken Abverkauf der vergangenen 24 Stunden und der nun einsetzenden Stabilisierung bereits wieder vorbei ist." Aktuell sieht er die Bewegung als eine gesunde Korrektur, die den überhitzten Markt etwas abgekühlt habe.

Lombard Odier glaubt zumindest weiter an das Potenzial von Gold - und hebt das Preisziel gar auf 4600 Dollar an. Und auch Händler gehen davon aus, dass der ein oder andere den jüngsten Rücksetzer durchaus als Einstiegschance sieht.

dm/hr

Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 10’800.94 10’242.20
Gold Krügerrand 1 oz 3’329.00 3’177.62
Gold Philharmoniker 1 oz 3’356.64 3’209.88
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 633.39 599.59
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 26’494.82 25’630.45
Silber CombiBar® 100 g 243.55 147.15
Silber Maple Leaf 1 oz 46.67 38.74
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’437.91 1’203.53

Meistgelesene Nachrichten

Kursrutsch bei European Lithium-Aktie - Was steckt dahinter?
Aktien von CureVac und BioNTech uneins: CureVac-Gründer Hoerr hofft auf Durchbruch bei Krebsbehandlung
Rheinmetall, RENK und HENSOLDT: Profiteure des Verteidigungsbooms - So bewegen sich die Aktien
Nach dem fulminanten Börsenstart: So entwickelt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Warum Analysten wieder zuversichtlicher sind - Wechsel an der Spitze
Edelmetall-Studie 2025: Silber wird gefragter, aber Schweizer setzen weiterhin vor allem auf Gold
10-Billionen-Dollar-Plan für die USA: Marc Andreessen unterstützt Elon Musks Vision
Beyond Meat-Aktie hochvolatil: Extreme Kursausschläge
Hoffnung im Handelskonflikt: Dow schlussendlich fester -- SMI schliesst wenig bewegt -- DAX letztlich höher -- Börsen in Asien beenden Handel mit Gewinnen
TeamViewer-Aktie im Sinkflug: Skeptischer bei Umsatz 2025 und 2026

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
12:31 AKTIE IM FOKUS: Netflix-Zahlen kommen an der Börse schlecht an
12:28 Selenskyj reist zu EU-Gipfel
12:29 Goldpreis fängt sich nach starkem Rückgang wieder
12:20 Aktien Europa: Leichte Verluste - L'Oreal und Hermes unter Druck
12:15 Merz schlägt mit EU-Kollegen radikale Regelreform vor
12:13 Mercedes sieht Chip-Lieferungen kurzfristig abgesichert
12:06 APA ots news: Nachhaltig und digital unterwegs: 26 Mio. Euro-Förderpaket...
12:02 'Nicht mehr zeitgemäß': Auslaufmodell Scheck
12:01 ROUNDUP 2/Kreise: Chefin von DB Cargo muss gehen - Sigrid Nikutta verliert Job
12:00 Renk erhält Großauftrag aus Polen für Panzergetriebe