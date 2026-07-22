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|Goldpreis und Ölpreis
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22.07.2026 07:31:58
Goldpreis springt auf Zweiwochenhoch - Nahostkonflikt entfacht Kauflaune
Im frühen Mittwochshandel kletterte der Goldpreis auf den höchsten Stand seit zwei Wochen.
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Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 55,90 auf 4.132,30 Dollar pro Feinunze.
Rohöl: Geopolitische Prämie legt weiter zu
Der Ölpreis tendierte im frühen Mittwochshandel weiter bergauf. Auslöser waren wachsende Sorgen über Versorgungsunterbrechungen, nachdem US-Streitkräfte in der elften Nacht in Folge iranische Militärziele angegriffen hatten und Huthi-Terroristen den Öltransport in der Meerenge von Bab al Mandab bedroht haben. Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein unerwartetes Lagerplus in Höhe von 2,6 Millionen Barrel ausgewiesen hat, tendierte der Ölpreis dennoch in höhere Regionen. Nun warten die Akteure an den Ölmärkten auf den Wochenbericht der Energy Information Administration (16.30 Uhr). Analysten rechnen mit einem Rückgang der gelagerten Ölmengen um 1,5 Millionen Barrel.
Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,60 auf 85,51 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,37 auf 92,38 Dollar anzog.
Jörg Bernhard, Redaktion finanzen.ch
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