Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’359 0.2%  SPI 20’184 0.2%  Dow 53’062 0.6%  DAX 25’839 -0.5%  Euro 0.9410 -0.1%  EStoxx50 6’362 -0.1%  Gold 4’427 0.9%  Bitcoin 63’043 0.4%  Dollar 0.8114 -0.2%  Öl 94.2 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Vaudoise-Aktie: Tochter Procimmo hat Baubewilligung für Vouvry
Romande Energie-Aktie: Halbjahresgewinn deutlich gesteigert
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Bossard-Aktie: Andreas Jaeger wird Finanzchef
Darum stabilisiert sich der Franken
Suche...
ETF Sparplan
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

Goldpreis und Ölpreis 03.09.2026 07:47:46

Goldpreis: Signifikanter Rebound nach Talfahrt

Goldpreis: Signifikanter Rebound nach Talfahrt

Der Goldpreis legte im frühen Donnerstagshandel dank starkem Dollar und rückläufigen US-Renditen mehr als ein Prozent zu.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Ölpreis (WTI)
90.05 USD -1.05%
Kaufen Verkaufen
von Jörg Bernhard

Anleger richteten ihren Blick nun auf den US-Arbeitsmarktbericht (Freitag), der die Erwartungen hinsichtlich des nächsten geldpolitischen Schritts der US-Notenbank Fed massgeblich beeinflussen könnte. An den Märkten wird derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 62 Prozent für eine Zinserhöhung in den USA noch in diesem Monat eingepreist, wie das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME zeigt. Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat zuletzt moderat zugenommen, die Beschäftigung ist leicht gestiegen und die Preise haben sich ebenfalls moderat erhöht. Dies geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten, Konjunkturbericht der US-Notenbank hervor. Auch die geopolitische Lage bleibt im Fokus. Hochrangige Berater von US-Präsident Donald Trump drängen laut Medienberichten darauf, eine weitere Eskalation des Iran-Kriegs vor den Zwischenwahlen im November zu vermeiden, um zusätzliche Stimmenverluste der Republikaner zu verhindern.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 57,90 auf 4'472,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Technische Korrektur

Obwohl der EIA-Wochenbericht mit minus 4,4 Millionen Barrel einen deutlich höher als erwarteten Lagerrückgang ausgewiesen hat zeigte sich der Ölpreis im frühen Donnerstagshandel mit nachgebenden Notierungen. Vorläufige Schifffahrtsdaten des Analyseunternehmens Kpler wiesen am Mittwoch darauf hin, dass vier Frachtschiffe die Strasse von Hormus passiert hatten. Damit lag die Zahl deutlich unter dem Zehn-Tage-Durchschnitt von rund 13 Schiffen. Der Irak erhöhte indes seine Ölexporte im August auf rund 2,34 Millionen Barrel pro Tag. Im Juli waren es lediglich etwa 1,35 Millionen Barrel täglich gewesen. Auch im September sollen die Exporte weiter steigen. Hohe Preisabschläge sowie iranische Genehmigungen für irakische Tanker zur Durchfahrt durch die Strasse von Hormus hätten die Nachfrage der Käufer erhöht.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,90 auf 90,11 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,13 auf 94,50 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Die Performance der Kryptowährungen

Bildquelle: ded pixto / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds
NVIDIA-Aktie: Historischer Apple-Vergleich weckt Hoffnung auf neuen Kursboom
Moderna-Aktie schiesst nach oben: Hintergründe zur milliardenschweren Anleihe
Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Mittag auf rotes Terrain
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
ARK Invest vor Broadcom-Zahlen: Cathie Wood kauft KI-Aktien, verkauft AMD und CrowdStrike
Nestlé-Aktie in Grün: Verkauf von Nahrungsergänzungsmittel-Sparte in Milliarden-Deal
Bayer-Agrarsparte: Ziele bestätigt, Pipeline vor Start - Aktie fester

Top-Rankings

NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Im 2. Quartal 2026 gab es nur wenig Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA. Dennoch hat e ...
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS ihre Beteiligungen an US-Aktien offengelegt. ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im zweiten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröf ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.