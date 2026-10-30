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Goldpreis und Ölpreis 30.10.2026 07:46:00

Goldpreis schwächelt: Warum US-Inflation und Marktturbulenzen das Edelmetall belasten

Goldpreis schwächelt: Warum US-Inflation und Marktturbulenzen das Edelmetall belasten

Der Goldpreis tendierte im frühen Freitagshandel erneut schwächer und steuert auf den zweiten Monatsverlust in Folge zu.

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Ölpreis (WTI)
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von Jörg Bernhard

Belastend wirken weiterhin steigende Ölpreise und überraschend hohe US-Inflationsdaten. Der von der Fed bevorzugte PCE-Preisindex stieg im September gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent (3,6 Prozent p.a.) und damit so kräftig wie seit März nicht mehr. Die US-Notenbank hatte am Mittwoch ihre Leitzinsen unverändert gelassen, weitere Zinserhöhungen jedoch nicht ausgeschlossen. Laut CME FedWatch Tool rechnen die Marktteilnehmer aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 71 Prozent, dass im Dezember eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erfolgen wird. Steigende Zinsen erhöhen die Opportunitätskosten der unverzinsten Goldanlage. Zusätzliche Risiken ergeben sich aus den erneuten Kursverlusten bei Technologieaktien. Sollten sich die Verkäufe ausweiten, könnten Anleger zur Liquiditätsbeschaffung auch Goldbestände auflösen. Unterstützung kommt dagegen von chinesischen Privatanlegern und langfristig orientierten Investoren, die den jüngsten Rückschlag für Käufe nutzen. Kurzfristig bleibt die Lage jedoch angespannt.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 33,70 auf 3'997,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Vierter Monatsgewinn in Folge

Die Ölpreise haben am Freitag erneut zugelegt und steuern auf den vierten Monatsgewinn in Folge zu. Im Oktober verteuerte sich die Nordseesorte Brent bislang um rund elf Prozent, während die US-Sorte WTI um etwa 14 Prozent zulegte. Auslöser der jüngsten Kursgewinne war ein erneuter Angriff auf einen Öltanker in der strategisch wichtigen Strasse von Hormus. Die Verantwortlichen sind bislang unbekannt. Gleichzeitig meldeten die mit Iran verbündeten Huthi-Rebellen weitere Angriffe auf saudische Raffinerien und Förderanlagen. Diplomatische Bemühungen um eine Entspannung im Iran-Krieg brachten bislang keinen Durchbruch. Zwar nahm US-Vizepräsident JD Vance Kontakt zu Teheran auf, eine iranische Antwort steht jedoch noch aus. Zusätzliche Unsicherheit verursachen die bevorstehenden Wahlen in Israel und den USA. Analysten rechnen deshalb mit anhaltend starken Ölpreisschwankungen. Selbst nach einem möglichen Kriegsende könnten Sicherheitsrisiken und notwendige Lageraufstockungen das Preisniveau dauerhaft erhöhen.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,59 auf 102,59 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,70 auf 111,50 Dollar anzog.


Redaktion Finanzen.ch

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