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Goldpreis und Ölpreis 02.11.2026 08:19:04

Goldpreis: Rückenwind durch fallende Ölpreise und Schnäppchenkäufe

Goldpreis: Rückenwind durch fallende Ölpreise und Schnäppchenkäufe

Der Goldpreis ist im frühen Montagshandel nach dem kräftigen Einbruch vom Freitag mit einer leichten Erholung in die neue Handelswoche gestartet.

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Ölpreis (WTI)
99.77 USD -4.18%
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von Jörg Bernhard

Unterstützung lieferten sinkende Ölpreise, nachdem neue diplomatische Bemühungen Hoffnungen auf eine Entspannung im Iran-Krieg geweckt hatten. Zudem nutzten langfristig orientierte Anleger die jüngsten Verluste für Käufe. Allerdings bleibt die Lage angespannt. Nach den US-Zwischenwahlen könnten neue Militärschläge gegen den Iran drohen. Eine erneute Eskalation würde die Energiepreise und damit die Inflationsrisiken erhöhen. Zusätzlichen Gegenwind verursacht die US-Geldpolitik. Mehrere Fed-Vertreter sprachen sich zuletzt für weitere Zinserhöhungen aus. Laut CME FedWatch Tool liegt die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts im Dezember bei fast 75 Prozent. Risiken bestehen ausserdem durch mögliche weitere Kursverluste bei Technologieaktien. Erzwungene Verkäufe zur Liquiditätsbeschaffung könnten erneut auf Gold übergreifen. Auch die jüngsten Zuflüsse in Gold-ETFs geraten zunehmend unter Druck. Trotz der aktuellen Erholung bleibt das charttechnische Bild deshalb angeschlagen.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 18,10 auf 3.917,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Preissturz um über drei Prozent

Die Ölpreise sind im frühen Montagshandel um mehr als drei Prozent gefallen. Auslöser waren neue Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs. Iranische Unterhändler führten in Katar bereits den dritten Tag in Folge Gespräche mit Vermittlern. Zudem blieb eine weitere militärische Eskalation am Wochenende aus. Als besonders kritisch gilt aber weiterhin die Lage hinsichtlich der Strasse von Hormus, wo wiederholte Angriffe auf Öltanker die Transport- und Versicherungskosten belasten. Saudi-Arabien konnte seine Rohölexporte im Oktober trotz Huthi-Angriffen auf die Energieinfrastruktur allerdings steigern. Unterdessen bestätigte die OPEC+ am Sonntag ihre unveränderten Förderziele für Dezember. Weitere Anpassungen werden voraussichtlich erst im kommenden Jahr erfolgen. Kurzfristig dürfte vor allem entscheidend sein, ob die diplomatischen Bemühungen Fortschritte erzielen oder die geopolitischen Risiken erneut zunehmen.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 3,43 auf 100,69 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 3,42 auf 110,01 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.ch

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