Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Vormittag

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Der Goldpreis ist am Vormittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 10:10 Uhr -1,16 Prozent auf 3.901,02 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 3.946,87 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Silberpreis um -3,87 Prozent auf 48,73 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 50,69 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Platinpreis um -2,51 Prozent auf 1.418,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.454,50 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 10:09 Uhr ab. Es geht -3,09 Prozent auf 940,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 970,50 US-Dollar stand.

Nach 104,77 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Dienstagvormittag um 2,03 Prozent auf 106,90 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 1,45 Prozent auf 97,86 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (WTI)-Kurs noch bei 96,46 US-Dollar.

Nach 0,78 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Dienstagvormittag um -0,50 Prozent auf 0,77 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,42 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,41 US-Dollar).

Daneben sinkt der Maispreis um -0,39 Prozent auf 4,47 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,48 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,44 Prozent auf 12,10 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,05 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 0,06 Prozent auf 319,80 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 319,60 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,65 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,65 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis bergab. Um 10:00 Uhr steht ein Minus von -2,05 Prozent auf 0,19 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Zuckerpreis noch bei 0,19 US-Dollar.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergauf. Der Erdgaspreis - Natural Gas steigt 1,58 Prozent auf 2,90 US-Dollar, nach 2,86 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 120,46 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (116,76 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Aufwind. Um 09:44 Uhr zieht der Kohlepreis um 2,88 Prozent auf 146,25 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 142,15 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion Finanzen.net