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Marktbericht zu Rohstoffen 03.11.2026 10:13:20

Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Vormittag

Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Vormittag

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

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Der Goldpreis ist am Vormittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 10:10 Uhr -1,16 Prozent auf 3.901,02 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 3.946,87 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Silberpreis um -3,87 Prozent auf 48,73 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 50,69 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Platinpreis um -2,51 Prozent auf 1.418,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.454,50 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 10:09 Uhr ab. Es geht -3,09 Prozent auf 940,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 970,50 US-Dollar stand.

Nach 104,77 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Dienstagvormittag um 2,03 Prozent auf 106,90 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 1,45 Prozent auf 97,86 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (WTI)-Kurs noch bei 96,46 US-Dollar.

Nach 0,78 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Dienstagvormittag um -0,50 Prozent auf 0,77 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,42 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,41 US-Dollar).

Daneben sinkt der Maispreis um -0,39 Prozent auf 4,47 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,48 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,44 Prozent auf 12,10 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,05 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 0,06 Prozent auf 319,80 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 319,60 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,65 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,65 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis bergab. Um 10:00 Uhr steht ein Minus von -2,05 Prozent auf 0,19 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Zuckerpreis noch bei 0,19 US-Dollar.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergauf. Der Erdgaspreis - Natural Gas steigt 1,58 Prozent auf 2,90 US-Dollar, nach 2,86 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 120,46 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (116,76 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Aufwind. Um 09:44 Uhr zieht der Kohlepreis um 2,88 Prozent auf 146,25 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 142,15 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion Finanzen.net


Bildquelle: Stepan Kapl / Shutterstock.com

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