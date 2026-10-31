|Rohstoffe im Blick
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31.10.2026 10:13:20
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Vormittag
Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.
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Am Samstagvormittag läuft der Goldpreis seitwärts (3.875,36 US-Dollar).
Redaktion Finanzen.net
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