Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Vormittag

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Der Goldpreis erhöhte sich um 10:10 Uhr um 0,30 Prozent auf 4.195,45 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 4.182,80 US-Dollar gelegen hatte.

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 10:10 Uhr gibt der Silberpreis um -0,23 Prozent auf 61,33 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 61,47 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 2,40 Prozent auf 1.725,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.685,00 US-Dollar.

Währenddessen legt der Palladiumpreis um 1,86 Prozent auf 1.231,00 US-Dollar zu. Gestern war der Palladiumpreis noch 1.208,50 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,01 Prozent auf 102,60 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 102,59 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -0,01 Prozent auf 89,37 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 89,38 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Haferpreis um -0,24 Prozent auf 4,22 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,23 US-Dollar.

Nach 5,22 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Mittwochvormittag um 0,48 Prozent auf 5,25 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,15 Prozent auf 13,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 12,98 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Sinkflug. Um 10:01 Uhr gibt der Sojabohnenölpreis um -0,35 Prozent auf 0,68 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,68 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem steigt der Zuckerpreis. Um 1,07 Prozent verstärkt sich der Zuckerpreis um 09:53 Uhr auf 0,18 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,18 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,27 Prozent auf 3,02 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,01 US-Dollar.

Währenddessen wird der Milchpreis bei 14,93 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -7,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (16,10 US-Dollar).

Daneben wertet der Heizölpreis um 08:31 Uhr auf. Es geht 0,61 Prozent auf 130,24 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 129,44 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 138,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (137,30 US-Dollar).

Redaktion finanzen.ch