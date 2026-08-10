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Gold, Öl & Co. 10.08.2026 10:13:20

Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Vormittag

Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Vormittag

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Der Goldpreis kletterte um 10:10 Uhr um 0,21 Prozent auf 4.352,83 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.343,75 US-Dollar.

Währenddessen legt der Silberpreis um 1,01 Prozent auf 64,22 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 63,58 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.747,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.754,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,40 Prozent.

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -1,02 Prozent auf 1.356,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.370,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,22 Prozent auf 83,73 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 83,55 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,13 Prozent auf 78,28 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 78,18 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis bergauf. Der Haferpreis steigt 2,74 Prozent auf 3,19 US-Dollar, nach 3,11 US-Dollar am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 0,57 Prozent auf 4,42 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,39 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,26 Prozent auf 11,54 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 11,57 US-Dollar stand.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -0,13 Prozent auf 307,70 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 308,10 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 10:01 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 0,51 Prozent auf 0,69 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,68 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -0,79 Prozent auf 0,16 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,16 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 3,46 Prozent auf 2,75 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,66 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Heizölpreis 1,79 Prozent stärker bei 104,88 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 103,03 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Kohlepreis um -0,86 Prozent auf 115,75 US-Dollar. Gestern stand der Kohlepreis noch bei 116,75 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


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