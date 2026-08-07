|Aktuelle Rohstoffpreise
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07.08.2026 10:13:20
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Commodities
So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.
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Der Goldpreis wertet am Freitagvormittag um 1,29 Prozent auf 4.295,34 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.240,43 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Silberpreis im Aufwind. Um 10:10 Uhr zieht der Silberpreis um 4,16 Prozent auf 64,07 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 61,51 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.769,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,11 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.733,00 US-Dollar).
Indes gewinnt der Palladiumpreis hinzu. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.375,50 US-Dollar am Vortag auf 1.391,00 US-Dollar nach oben (+1,13Prozent).
In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 10:01 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,95 Prozent auf 83,27 US-Dollar. Am Vortag standen noch 82,49 US-Dollar an der Tafel.
Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,45 Prozent auf 77,64 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 77,29 US-Dollar.
Zudem fällt der Haferpreis. Um -0,16 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 09:29 Uhr auf 3,09 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,10 US-Dollar lag.
Indessen verstärkt sich der Maispreis um 0,34 Prozent auf 4,41 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,39 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,13 Prozent auf 311,10 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 310,70 US-Dollar.
Zudem steigt der Zuckerpreis. Um 1,35 Prozent verstärkt sich der Zuckerpreis um 10:01 Uhr auf 0,16 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,16 US-Dollar lag.
Währenddessen legt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,83 Prozent auf 2,66 US-Dollar zu. Gestern war der Erdgaspreis - Natural Gas noch 2,64 US-Dollar wert.
Daneben wertet der Heizölpreis um 10:10 Uhr auf. Es geht 0,77 Prozent auf 103,29 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 102,50 US-Dollar stand.
Inzwischen fällt der Kohlepreis um -1,12 Prozent auf 115,05 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kohlepreis bei 116,35 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
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