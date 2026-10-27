Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities

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Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.013,78 US-Dollar und damit 0,01 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.013,21 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -1,09 Prozent auf 53,33 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 53,92 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Platinpreis um -1,54 Prozent auf 1.507,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.530,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 1.048,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Dienstagmittag um -3,24 Prozent auf 1.014,50 US-Dollar gesunken.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -0,79 Prozent auf 114,90 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 115,81 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Abschläge in Höhe von -0,62 Prozent auf 101,13 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 101,76 US-Dollar.

Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -0,23 Prozent auf 0,79 US-Dollar, nach 0,79 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -0,21 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 12:31 Uhr auf 3,60 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,61 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Kaffeepreis -2,18 Prozent niedriger bei 2,94 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,01 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kakaopreis im Aufwind. Um 13:02 Uhr zieht der Kakaopreis um 0,96 Prozent auf 4.200,00 Britische Pfund an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4.160,00 Britische Pfund gemeldet wurde.

Zudem fällt der Maispreis. Um -0,22 Prozent reduziert sich der Maispreis um 13:03 Uhr auf 4,54 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 4,55 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,36 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,36 US-Dollar).

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 12,49 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,64 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,41 US-Dollar).

Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 0,65 Prozent auf 342,40 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 340,20 US-Dollar wert.

Nach 0,67 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Dienstagmittag um -0,46 Prozent auf 0,67 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,19 US-Dollar) geht es um 0,84 Prozent auf 0,19 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergauf. Der Erdgaspreis - Natural Gas steigt 1,84 Prozent auf 2,65 US-Dollar, nach 2,60 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Milchpreis. Um 0,13 Prozent verstärkt sich der Milchpreis um 11:17 Uhr auf 15,27 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 15,25 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 13:12 Uhr notiert der Heizölpreis -1,43 Prozent niedriger bei 127,86 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 129,71 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Kohlepreis um -0,34 Prozent auf 146,75 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 147,25 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Holzpreis kaum vom Fleck. Nach 515,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Holzpreis um 12:01 Uhr bei 515,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch