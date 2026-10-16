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Rohstoffkurse im Fokus 16.10.2026 13:17:06

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities

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Der Goldpreis erhöhte sich um 13:13 Uhr um 0,11 Prozent auf 4.175,28 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 4.170,87 US-Dollar gelegen hatte.

Währenddessen legt der Silberpreis um 0,71 Prozent auf 57,87 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 57,46 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 1,58 Prozent auf 1.643,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.617,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.134,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.129,50 US-Dollar).

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 106,11 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (105,92 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,18 Prozent.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -0,15 Prozent auf 97,82 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 97,97 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Baumwolle 0,45 Prozent stärker bei 0,80 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,80 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Kaffeepreis um 4,36 Prozent auf 3,08 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,95 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem fällt der Kakaopreis. Um -1,51 Prozent reduziert sich der Kakaopreis um 13:03 Uhr auf 4.296,00 Britische Pfund, nachdem der Kakaopreis am Vortag noch bei 4.362,00 Britische Pfund lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,31 Prozent auf 4,77 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,78 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis südwärts. Der Sojabohnenpreis sinkt -0,32 Prozent auf 12,59 US-Dollar, nach 12,63 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Freitagmittag nach. Um -0,86 Prozent auf 356,70 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 359,80 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,16 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Zuckerpreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Zuckerpreis um -1,75 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,21 US-Dollar an der Tafel.

Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 3,24 US-Dollar am Vortag auf 3,18 US-Dollar nach unten (--1,67 Prozent).

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Freitagmittag hinzu. Um 0,21 Prozent auf 128,39 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 128,12 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Stepan Kapl / Shutterstock.com
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