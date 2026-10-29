Goldpreis: Leichter Rückschlag nach Fed-Entscheidung

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Belastend wirkte vor allem die Unsicherheit über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank Fed. Diese liess ihren Leitzins am Mittwoch erwartungsgemäss unverändert, gab jedoch kaum Hinweise auf ihre nächsten Schritte. An den Terminmärkten wird einer Zinserhöhung im Dezember derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 83 Prozent eingeräumt. Die weiterhin hohen Energiepreise erschweren die Inflationsbekämpfung und könnten eine zusätzliche Straffung der Geldpolitik erforderlich machen. Höhere Zinsen erhöhen die Opportunitätskosten des unverzinsten Edelmetalls. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte unter den Marktakteuren der heute anstehende PCE-Preisindex (13.30 Uhr) liefern, das bevorzugte Inflationsmass der Fed. Zusätzlichen Verkaufsdruck könnte eine erneute Schwäche an den Aktienmärkten auslösen, insbesondere im Technologiesektor. Unterstützung erhält Gold dagegen durch die anhaltend hohe Nachfrage aus China. Dessen Netto-Goldimporte über Hongkong stiegen im September gegenüber dem Vormonat um mehr als 28 Prozent.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 12,40 auf 4'039,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rückwärtsgang eingelegt

Die Ölpreise haben im frühen Donnerstagshandel einen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder abgegeben. Auslöser waren neue Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran. US-Vizepräsident JD Vance soll mit einem Schreiben an die iranische Führung versucht haben, die Friedensverhandlungen wiederzubeleben. Auch Katar hat einen neuen Vorschlag zur Beendigung des Konflikts vorgelegt, der von iranischer Seite allerdings zunächst zurückgewiesen wurde. Gleichzeitig bleiben die geopolitischen Risiken hoch. Die Huthi-Milizen haben ihre Angriffe auf Ziele in Saudi-Arabien und im Jemen verstärkt. Zusätzliche Unsicherheit verursacht die Möglichkeit einer erneuten militärischen Eskalation nach den US-Zwischenwahlen. Belastend wirken zudem Erwartungen einer steigenden russischen Ölproduktion, nachdem sich die Raffinerieverarbeitung zuletzt deutlich erholt hat. Die jüngsten US-Lagerdaten liefern dagegen ein gemischtes Bild: Während die Rohölvorräte (-1,9 Mio. Barrel) überraschend zurückgingen, stiegen die Benzinbestände (+3,9 Mio. Barrel) deutlich stärker als erwartet. Insgesamt bleibt der Ölmarkt zwischen diplomatischen Hoffnungen und erheblichen Versorgungsrisiken gefangen.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,42 auf 101,36 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,41 auf 110,23 Dollar zurückfiel.





Redaktion Finanzen.ch