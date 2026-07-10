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Nahost-Konflikt 10.07.2026 13:00:36

Goldpreis leicht im Minus: Anleger bleiben trotz Iran-Krise gelassen

Goldpreis leicht im Minus: Anleger bleiben trotz Iran-Krise gelassen

Der Goldpreis hat am Freitag etwas nachgegeben.

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Der Preis fiel auf 4.107,22 US-Dollar je Feinunze (rund 31,1 Gramm). Das waren 0,39 Prozent weniger als am Vortag.

Die Lage im Nahen Osten und am Ölmarkt hat sich etwas beruhigt. Trotz der jüngsten militärischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran im Streit um die Strasse von Hormus gehen die Bemühungen um eine Beilegung der Feindseligkeiten weiter. "Die Vereinigten Staaten setzen sich weiterhin für eine Lösung ein, und die technischen Gespräche laufen weiter", sagte ein US-Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur.

Der Goldpreis war am Mittwoch noch Druck geraten. Nachdem US-Präsident Donald Trump von einem Ende der Waffenruhe mit dem Iran ausgegangen war, legten die Ölpreise deutlich zu. Dies erhöhte die Inflationsgefahren und die Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbanken ihre Leitzinsen erhöhen. Dies belastete Gold etwas, da es keine Zinsen abwirft. Am Donnerstag erholte sich der Preis aber wieder.

Insgesamt hielten sich die Verluste am Freitag im Vergleich zum Wochenstart in Grenzen. Schliesslich wird mittlerweile erwartet, dass die US-Notenbank Fed im weiteren Jahresverlauf auch unabhängig von der Lage im Nahen Osten die Leitzinsen anheben wird. Schliesslich wächst die US-Wirtschaft robust und die Inflationsrate ist hoch.

/jsl/nas

NEW YORK (awp international)

Weitere Links:

Geopolitische Wende belastet Gold: Warum das Ende der Iran-Waffenruhe den Kurs drückt

Bildquelle: Worldpics / Shutterstock.com
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