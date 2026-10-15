Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’178 1.1%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9277 -0.4%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’171 1.6%  Bitcoin 68’011 0.2%  Dollar 0.8269 -1.0%  Öl 105.6 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850Novartis1200526Holcim1221405Partners Group2460882
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar
Unicredit nimmt nächste Hürde bei Commerzbank-Übernahme - Aktien im Fokus
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Suche...
Plus500 Depot
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

Goldpreis und Ölpreis 15.10.2026 07:42:25

Goldpreis: Kräftiges Comeback nach der jüngsten Verkaufswelle

Goldpreis: Kräftiges Comeback nach der jüngsten Verkaufswelle

Der Goldpreis hat im frühen Donnerstagshandel zugelegt und sich damit von seinem jüngsten Wochentief erholt.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Ölpreis (WTI)
97.97 USD 3.03%
Kaufen Verkaufen
von Jörg Bernhard

Unterstützung lieferten ein schwächerer US-Dollar und sinkende Anleiherenditen. Nach anfänglichen Renditeanstiegen infolge überraschend hoher US-Inflationsdaten sorgten deutliche Kursverluste an den Aktienmärkten für eine verstärkte Nachfrage nach amerikanischen Staatsanleihen. Die US-Verbraucherpreise waren im September gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozent stärker als erwartet gestiegen. Dadurch erhöhte sich laut CME FedWatch Tool die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober von 22 auf 29 Prozent. Allerdings signalisierten die Fed-Vertreterinnen Mary Daly und Michelle Bowman, dass kein unmittelbarer Handlungsdruck bestehe. Weitere Zinserhöhungen bleiben dennoch möglich. Neue Hinweise auf den geldpolitischen Kurs könnten die heute zur Bekanntgabe anstehenden US-Erzeugerpreise und Einzelhandelsumsätze (14.30 Uhr) liefern. Besondere Aufmerksamkeit gilt zudem einer Rede von Fed-Chef Kevin Warsh, bevor am Samstag die Schweigeperiode vor der nächsten Zinssitzung beginnt.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 54,30 auf 4'162,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Markante Talfahrt trotz anhaltender Risiken

Mit dem Ölpreis ging es im frühen Donnerstagshandel bergab. Trotz zunehmender Angriffe auf Schiffe in der Strasse von Hormus rückten mögliche Entlastungen auf der Angebotsseite in den Vordergrund. Die US-Regierung erwägt, Sanktionen gegen Schiffe der sogenannten Schattenflotte zu lockern, um zusätzliche Transportkapazitäten verfügbar zu machen und die stark gestiegenen Frachtkosten zu senken. Gleichzeitig erholt sich die Ölversorgung teilweise. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) haben Russland und die Golfstaaten ihre Fördermengen beziehungsweise Exporte erhöht. Die Rohölausfuhren der Golfstaaten erreichten im September wieder rund 75 Prozent ihres Vorkriegsniveaus. Dennoch bleiben die Versorgungsrisiken erheblich. Innerhalb von 24 Stunden sanken zwei Frachtschiffe nach Angriffen nahe der Strasse von Hormus. Auch ein überraschend kräftiger Rückgang der amerikanischen Rohölvorräte um 11,1 Millionen Barrel konnte die Preise nicht stützen. Die verhaltene Marktreaktion deutet auf eine vorsichtige Haltung der Anleger hin. Nun warten die Marktakteure auf den für den Nachmittag angekündigten „offiziellen“ Wochenbericht der US-Energiebehörde EIA (16.30 Uhr).

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,95 auf 94,14 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,60 auf 104,46 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Gold meldet sich zurück: Comeback vom tiefsten Stand seit zwei Monaten

Bildquelle: FikMik / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Unterschätzter KI-Titel: Diese Aktie könnte NVIDIA und Palantir abhängen
UBS-Aktie etwas leichter: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?
DroneShield-Aktie: Schwächere Margen und langsameres Wachstum belasten
SpaceX-Aktie tiefer: Wurde Starlink für die Ukraine gedrosselt? - Brand an Starlink-Antennen auch in Bulgarien
ASML-Aktie klettert: KI-Boom treibt an - Prognose erhöht
Ausblick: NEL ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Zinssorgen sind zurück: SMI schliesst mit kräftigen Gewinnen -- DAX geht fester aus dem Handel -- US-Handel endet auf grünem Terrain -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Erste Schätzungen: Idorsia mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Kuros-Aktie sinkt dennoch: Jahresziele angehoben

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.