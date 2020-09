Goldpreis: Hochspannung wegen US-Politik

An den Goldmärkten blicken die Akteure derzeit gespannt in Richtung USA, wo wichtige Events anstehen.

So findet zum Beispiel am heutigen Dienstag eine Fernsehdebatte zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden statt. Dieser könnte je nach Verlauf dem Dollar neue Impulse verleihen - nach oben, aber auch nach unten. Letztere wäre aufgrund der negativen Korrelation beider Anlageklassen positiv für den Goldpreis. Auch die weitere Entwicklung hinsichtlich des von den Demokraten geschnürten Corona-Massnahmenpakets im Volumen von 2,2 Billionen Dollar sorgt für Spannung. Ebenfalls interessant: Am Nachmittag und Abend stehen die Reden diverser US-Notenbanker auf der Agenda. Sollten diese neue Erkenntnisse beinhalten, könnte sich dies auch im Goldpreis niederschlagen. Derzeit kann man dem Krisenschutz den Versuch einer Bodenbildung attestieren.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 1,90 auf 1.884,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Erholung gerät ins Stocken

Im frühen Dienstagshandel überwogen an den Ölmärkten die negativen Faktoren. Corona-bedingte Sorgen um die künftige Ölnachfrage sowie der am Morgen gemeldete Einbruch der japanischen August-Ölimporte in Höhe von 26 Prozent trübten die Stimmung. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist und die Tendenz für den morgigen Handelstag massgeblich beeinflussen könnte. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die gelagerten Ölmengen um 1,4 Millionen Barrel erhöht haben.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,24 auf 40,36 Dollar, während sein Pendant auf Brent lediglich um 0,25 auf 42,62 Dollar zurückfiel.