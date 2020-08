Goldpreis: Hochspannung wegen Fed-Protokoll

Der Goldpreis profitierte am gestrigen Dienstag zunächst von einem schwächeren Dollar und sinkenden US-Renditen. Weil sich der Dollar jedoch wieder spürbar erholt hat, setzten Gewinnmitnahmen ein.

So rutschte zum Beispiel der Dollarindex temporär auf den niedrigsten Wert seit Mai 2018 ab und half dadurch dem gelben Edelmetall in höhere Regionen. Neue Rekordhochs sind damit deutlich wahrscheinlicher geworden. Für ein hohes Mass an Spannung sorgt nun das anstehende Fed-Protokoll (20.00 Uhr). Je "taubenhafter" der Tenor der US-Notenbanker ausfällt, desto aussichtsreicher dürften die Perspektiven des Krisenschutzes eingeschätzt werden. Von besonderem Interesse dürften vor allem Statements zur Entwicklung der Inflation bzw. deren Perspektive sein.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 8.20 Uhr (MESZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 14,40 auf 1.998,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Nach API-Update kaum verändert

Der fossile Energieträger präsentierte sich im frühen Mittwochshandel relativ stabil. Der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute wies ein Lagerminus in Höhe von 4,3 Millionen Barrel aus. Analysten hatten mit einem Minus von 2,7 Millionen Barrel gerechnet. Kontraproduktiv wirkte sich allerdings das Lagerplus bei Benzin aus. Hier war ein Zuwachs in Höhe von 991.000 Barrel gemeldet worden. Neue Impulse könnte der Ölpreis im Tagesverlauf aus zwei Richtungen: dem heutigen OPEC-plus-Treffen und dem Wochenbericht der US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr).



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 8.20 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,33 auf 42,56 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,40 auf 45,06 Dollar zurückfiel.