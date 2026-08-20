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20.08.2026 09:19:00
Goldpreis: Gold steigt auf Dreimonatshoch nach Rückkauf von Staatanleihen
Goldpreis legt deutlich zu.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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