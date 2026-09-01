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Edelmetall unter Druck 01.09.2026 15:12:00

Goldpreis gibt nach - Spekulation auf steigende Zinsen belastet

Goldpreis gibt nach - Spekulation auf steigende Zinsen belastet

Die Spekulation auf steigende Leitzinsen und höhere Renditen für Staatsanleihen haben den Goldpreis am Dienstag belastet.

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Goldpreis
4335.74 USD -2.54%
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An der Börse in London ist der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) um anderthalb Prozent auf 4'372 US-Dollar gefallen. Seit Beginn der Woche steht der Goldpreis mehr oder weniger stark unter Verkaufsdruck. In dieser Zeit hat sich das Edelmetall um etwa fünf Prozent verbilligt.

Zuletzt haben Staatsanleihen bei Anlegern an Attraktivität gewonnen. Mit der Aussicht auf steigende Leitzinsen ist beispielsweise die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf mehrjährige Höchststände gestiegen. Dagegen machen Investoren derzeit eher einen Bogen um Anlagen in Gold, die keine Marktzinsen abwerfen.

Jüngste Aussagen des US-Notenbankchefs Kevin Warsh, der die Bedeutung der Preisstabilität besonders betont hatte, wurden am Markt als Signal für eine Zinserhöhung durch die Fed gesehen. Zudem hat der aktuelle Anstieg der Inflation in der Eurozone die Spekulation verfestigt, dass die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins auf der Sitzung in der kommenden Woche anheben wird.

In der Eurozone ist die Inflation im August mit 3,3 Prozent deutlich über die von der EZB anvisierten Zielmarke von mittelfristig zwei Prozent gestiegen. Als stärkster Preistreiber gelten die hohen Energiepreise. Beim Goldhandel haben Anleger daher auch den Ölpreis besonders im Blick, der mit dem Anstieg der vergangenen Handelstage die Inflationssorgen und damit die Aussicht auf steigende Zinsen verstärkt hat.

/jkr/jsl/stk

LONDON/FRANKFURT (awp international)

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