Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Der Goldpreis wertet am Montagabend um -0,42 Prozent auf 3.864,09 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 3.880,44 US-Dollar.

Derweil notiert der Silberpreis bei 47,12 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (48,74 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,32 Prozent.

Daneben sinkt der Platinpreis um -2,42 Prozent auf 1.453,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.489,50 US-Dollar.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -3,55 Prozent auf 978,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.014,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 20:31 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -3,61 Prozent auf 92,38 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 95,84 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -3,29 Prozent auf 85,65 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 88,56 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,79 US-Dollar am Vortag auf 0,77 US-Dollar nach unten (--2,26 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Haferpreis um -1,66 Prozent auf 3,56 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,62 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis nordwärts. Um 19:30 Uhr steht ein Plus von 0,74 Prozent auf 2,81 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kaffeepreis-Kurs noch bei 2,79 US-Dollar.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,21 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,21 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,07 Prozent.

Zudem gewinnt der Maispreis am Montagabend hinzu. Um 0,67 Prozent auf 4,49 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,46 US-Dollar.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,37 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,52 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,39 US-Dollar).

Mit dem Orangensaftpreis geht es indes nach unten. Der Orangensaftpreis gibt -0,11 Prozent auf 1,36 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1,36 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 20:20 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -0,39 Prozent auf 12,27 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 12,32 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 1,30 Prozent auf 334,10 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 329,80 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -2,57 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,64 US-Dollar.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,68 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar).

Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 3,23 US-Dollar am Vortag auf 3,14 US-Dollar nach unten (--2,88 Prozent).

Nach 0,55 US-Dollar am Vortag ist der Mageres Schwein Preis am Montagabend um -0,14 Prozent auf 0,55 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Milchpreis südwärts. Der Milchpreis sinkt -0,06 Prozent auf 17,57 US-Dollar, nach 17,58 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (112,54 US-Dollar) geht es um -4,23 Prozent auf 107,78 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verringert sich der Reispreis um -0,92 Prozent auf 18,22 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 18,39 US-Dollar.

Derweil geht es für den Holzpreis bergauf. Der Holzpreis steigt 4,49 Prozent auf 512,00 US-Dollar, nach 490,00 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Erdgaspreis - TTF um 19:46 Uhr ab. Es geht -11,11 Prozent auf 83,77 Euro nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 94,23 Euro stand.

Redaktion Finanzen.net