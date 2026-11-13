Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Der Goldpreis ist am Vormittag geklettert. Um 10:10 Uhr legte der Goldpreis um 0,58 Prozent auf 3.899,28 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 3.876,85 US-Dollar gehandelt worden war.

Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 50,14 US-Dollar am Vortag auf 50,02 US-Dollar nach unten (--0,24 Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Platinpreis um -0,43 Prozent auf 1.514,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.520,50 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (998,50 US-Dollar) geht es um 1,55 Prozent auf 1.014,00 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 10:01 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,47 Prozent auf 96,27 US-Dollar. Am Vortag standen noch 95,82 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -0,03 Prozent auf 88,71 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 88,74 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Aufwind. Um 09:59 Uhr zieht der Baumwolle um 0,03 Prozent auf 0,79 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,79 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,53 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,52 US-Dollar).

Daneben wertet der Maispreis um 10:00 Uhr auf. Es geht 1,07 Prozent auf 4,47 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,43 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 0,98 Prozent auf 328,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 325,40 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,82 Prozent auf 0,64 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,63 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,55 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,18 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -2,07 Prozent auf 3,27 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,34 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 0,70 Prozent auf 114,12 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 113,33 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Zugewinne in Höhe von 0,36 Prozent auf 137,90 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 137,40 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net