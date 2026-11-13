Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’106 -0.3%  SPI 21’258 -0.3%  Dow 52’348 0.1%  DAX 26’750 -0.1%  Euro 0.9253 0.2%  EStoxx50 6’387 -0.2%  Gold 3’874 -0.1%  Bitcoin 57’300 -3.8%  Dollar 0.8388 0.0%  Öl 96.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Nervosität im Halbleitersektor: Wie Anleger ihr Depot gegen einen KI-Crash absichern
Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag
NVIDIA-Aktie unter Druck: Warum ein Fünftel des S&P 500 jetzt wackelt
Tech-Experten: Diese Einstellungen sollten Handy-Nutzer deaktivieren
Suche...
ETF Sparplan
Rohstoffe aktuell 13.11.2026 10:13:20

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Der Goldpreis ist am Vormittag geklettert. Um 10:10 Uhr legte der Goldpreis um 0,58 Prozent auf 3.899,28 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 3.876,85 US-Dollar gehandelt worden war.

Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 50,14 US-Dollar am Vortag auf 50,02 US-Dollar nach unten (--0,24 Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Platinpreis um -0,43 Prozent auf 1.514,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.520,50 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (998,50 US-Dollar) geht es um 1,55 Prozent auf 1.014,00 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 10:01 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,47 Prozent auf 96,27 US-Dollar. Am Vortag standen noch 95,82 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -0,03 Prozent auf 88,71 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 88,74 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Aufwind. Um 09:59 Uhr zieht der Baumwolle um 0,03 Prozent auf 0,79 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,79 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,53 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,52 US-Dollar).

Daneben wertet der Maispreis um 10:00 Uhr auf. Es geht 1,07 Prozent auf 4,47 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,43 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 0,98 Prozent auf 328,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 325,40 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,82 Prozent auf 0,64 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,63 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,55 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,18 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -2,07 Prozent auf 3,27 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,34 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 0,70 Prozent auf 114,12 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 113,33 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Zugewinne in Höhe von 0,36 Prozent auf 137,90 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 137,40 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net


Bildquelle: Alistair Scott / Shutterstock.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump empfiehlt Ex-Apple-Chef Tim Cook als Huang-Nachfolger
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Microsoft-Aktie dreht ins Plus: Störung ging auf Netzwerk-Upgrade zurück
NVIDIA-Aktie in Rot: Senatsausschuss lädt Handelsminister und Jensen Huang vor
Allianz-Aktie im Fokus: Berenberg bewertet den Versicherer mit “Buy”
Rheinmetall, HENSOLDT, RENK - welche Rüstungsaktie bietet die grössten Chancen bei kurzfristiger Spekulation?
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Nachmittag ausgebremst
Richemont-Aktie unter Druck: Deutlich mehr Umsatz und Gewinn
vVARDIS-Aktie startet mit tieferem Preis als geplant an der US-Börse

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 46/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.