Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

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Commodities im Fokus 18.08.2026 20:43:14

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Der Goldpreis wertet am Dienstagabend um -1,30 Prozent auf 4.359,40 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.416,83 US-Dollar.

Derweil notiert der Silberpreis bei 63,89 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (65,83 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,95 Prozent.

Daneben sinkt der Platinpreis um -3,42 Prozent auf 1.721,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.782,00 US-Dollar.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -3,25 Prozent auf 1.295,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.339,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 20:31 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 0,09 Prozent auf 90,95 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 90,87 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 0,50 Prozent auf 84,92 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 84,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,84 US-Dollar am Vortag auf 0,84 US-Dollar nach oben (+0,06Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Haferpreis um -0,23 Prozent auf 3,32 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,32 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis nordwärts. Um 19:30 Uhr steht ein Plus von 5,30 Prozent auf 3,63 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kaffeepreis-Kurs noch bei 3,45 US-Dollar.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,25 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,25 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,19 Prozent.

Zudem gibt der Maispreis am Dienstagabend nach. Um -0,43 Prozent auf 4,63 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,65 US-Dollar.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,40 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,40 US-Dollar).

Mit dem Orangensaftpreis geht es indes nordwärts. Der Orangensaftpreis gewinnt 0,07 Prozent auf 1,47 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,47 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 20:20 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -0,15 Prozent auf 11,99 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 12,01 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,06 Prozent auf 312,30 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 312,10 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -2,49 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,71 US-Dollar.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,17 US-Dollar).

Indes gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas hinzu. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 2,69 US-Dollar am Vortag auf 2,78 US-Dollar nach oben (+3,16Prozent).

Nach 0,82 US-Dollar am Vortag ist der Mageres Schwein Preis am Dienstagabend um -1,22 Prozent auf 0,81 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Milchpreis bergauf. Der Milchpreis steigt 0,12 Prozent auf 16,52 US-Dollar, nach 16,50 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (117,29 US-Dollar) geht es um 0,23 Prozent auf 117,56 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich verstärkt sich der Reispreis um 0,46 Prozent auf 14,24 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 14,18 US-Dollar.

Derweil geht es für den Holzpreis südwärts. Der Holzpreis sinkt -0,35 Prozent auf 571,00 US-Dollar, nach 573,00 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Erdgaspreis - TTF um 20:02 Uhr auf. Es geht 3,05 Prozent auf 63,97 Euro nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 62,07 Euro stand.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Pete Saloutos / Shutterstock.com
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