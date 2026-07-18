|Gold, Öl & Co.
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18.07.2026 10:13:20
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.
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Am Samstagvormittag stagniert der Goldpreis. Um 10:10 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.010,56 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.010,56 US-Dollar).
Redaktion finanzen.ch
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