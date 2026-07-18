Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’344 0.5%  SPI 20’156 0.4%  Dow 52’146 -0.8%  DAX 24’831 -0.3%  Euro 0.9237 -0.2%  EStoxx50 6’231 -0.8%  Gold 4’011 1.0%  Bitcoin 51’741 0.3%  Dollar 0.8077 -0.1%  Öl 88.4 4.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie & Robotik-Boom: Diese Zulieferer profitieren vom Humanoid-Trend
Star-Investor setzt Wette gegen Versicherer - sogar Berkshire-Aktie im Visier
Nach IPO der SpaceX-Aktie: Traumrendite oder Falle für Privatanleger?
VeChain: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen
Wie viel Verlust ein Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Plus500 Depot
Gold, Öl & Co. 18.07.2026 10:13:20

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Am Samstagvormittag stagniert der Goldpreis. Um 10:10 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.010,56 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.010,56 US-Dollar).

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Alistair Scott / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
BofA passt Bewertung von Rheinmetall an - Analystencheck auch für Aktien von HENSOLDT, RENK und Co.
KW 29: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
SpaceX-Aktie tiefrot: Riesen-Rakete Starship muss Testflug vor Start abbrechen
SpaceX-Aktie vor dem Kollabs? Darum warnt Börsenexperte Jeremy Grantham vor einem Crash
Nach 72 Prozent Kursplus: Analysten streiten über Infineon-Aktie
SpaceX-Aktie im Sinkflug: Was Jefferies-Daten zu Mega-IPOs über die weitere Richtung verraten
NVIDIA-Aktie im Risiko-Radar: BIZ schlägt Alarm im KI-Sektor
Rieter-Aktie fällt: Betriebsverlust im ersten Halbjahr
Georg Fischer-Aktie beflügelt: Zuwachs bei Umsatz und Auftragseingang

Top-Rankings

KW 29: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 29: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 29/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.