|Rohstoff-Marktbericht
|
05.05.2026 10:13:20
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.Jetzt informieren
Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 4.547,37 US-Dollar und damit 0,52 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.523,91 US-Dollar.
Währenddessen wird der Silberpreis bei 73,32 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,80 Prozent im Vergleich zum Vortag (72,74 US-Dollar).
Nach 1.956,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Dienstagvormittag um 1,28 Prozent auf 1.981,50 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.466,50 US-Dollar) geht es um 2,42 Prozent auf 1.502,00 US-Dollar nach oben.
Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -0,40 Prozent auf 113,60 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 114,06 US-Dollar.
Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -2,01 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 10:11 Uhr auf 104,28 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 106,42 US-Dollar lag.
Derweil geht es für den Baumwolle bergauf. Der Baumwolle steigt 0,56 Prozent auf 0,81 US-Dollar, nach 0,81 US-Dollar am Vortag.
Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Haferpreis -3,37 Prozent niedriger bei 3,30 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,42 US-Dollar.
Nach 4,74 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Dienstagvormittag um 0,26 Prozent auf 4,75 US-Dollar gestiegen.
Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenpreis gibt -0,19 Prozent auf 12,05 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 12,08 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis bergab. Um 10:01 Uhr steht ein Minus von -0,34 Prozent auf 319,60 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenmehlpreis noch bei 320,70 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Zugewinne in Höhe von 0,17 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,78 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) geht es um 0,52 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach oben.
Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,82 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,50 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,87 US-Dollar).
In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -0,49 Prozent auf 106,99 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 107,52 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Aufwind. Um 09:32 Uhr zieht der Kohlepreis um 1,83 Prozent auf 111,45 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 109,45 US-Dollar gemeldet wurde.
Redaktion finanzen.ch
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro
|11’900.46
|11’112.97
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’631.29
|3’443.80
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’685.88
|3’499.74
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|696.42
|646.55
|Goldbarren 250 g - philoro
|29’222.21
|27’806.98
|Silber CombiBar® 100 g
|308.49
|176.83
|Silber Maple Leaf 1 oz
|73.62
|56.53
|Silberbarren 1000 g diverse Hersteller
|2’074.14
|1’797.85
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKeine Fortschritte im Nahost-Krieg: SMI baut Gewinne aus -- Optimismus der DAX-Anleger wird grösser -- Verluste in Hongkong - Keine Impulse aus Japan oder China
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag mit Gewinnen. Am deutschen Aktiemmarkt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. In Asien haben die Verkäufer die Oberhand im Handel.