SMI 13'147 -0.6%  SPI 18'222 -0.5%  Dow 49'099 -0.6%  DAX 24'901 0.2%  Euro 0.9225 -0.6%  EStoxx50 5'948 -0.1%  Gold 4'982 0.9%  Bitcoin 69'787 -1.1%  Dollar 0.7800 -1.2%  Öl 66.3 2.9% 
Commodities im Fokus 24.01.2026 10:13:20

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Kaum Bewegung lässt sich am Vormittag beim Goldpreis erkennen. Um 10:10 Uhr tendierte der Preis bei 4.982,42 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sandra Cunningham / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 12’978.98 12’259.24
Gold Krügerrand 1 oz 4’019.53 3’795.28
Gold Philharmoniker 1 oz 4’052.91 3’833.81
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 764.77 716.14
Goldbarren 250 g - philoro 31’918.51 30’672.85
Silber CombiBar® 100 g 399.36 247.98
Silber Maple Leaf 1 oz 100.83 78.16
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 3’017.39 2’509.21

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 04/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
