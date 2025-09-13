Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

|Aktuelle Rohstoffpreise
Kaum Bewegung lässt sich am Mittag beim Goldpreis erkennen. Um 13:13 Uhr tendierte der Preis bei 3.643,13 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|9’689.86
|9’184.36
|Gold Krügerrand 1 oz
|2’975.84
|2’853.63
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’000.55
|2’882.60
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|566.19
|538.46
|Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|23’819.65
|23’035.90
|Silber CombiBar® 100 g
|225.21
|132.71
|Silber Maple Leaf 1 oz
|41.18
|34.19
|Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller
|1’246.81
|1’052.11
