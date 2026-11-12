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12.11.2026 09:33:36
Goldpreis fällt unter 4.000 US-Dollar: Zinssorgen setzen dem Edelmetall zu
Der Goldpreis hat am Donnerstag weiter unter der Aussicht auf steigende Zinsen in den USA gelitten.
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Anders als festverzinsliche Wertpapiere wirft das Edelmetall keine Zinsen ab; deshalb ist die mittlerweile fest am Markt verankerte Erwartung einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember eine Bürde für den Goldpreis.
Die Fed sieht sich mit einer hartnäckigen Teuerung in den USA konfrontiert. Jüngste Preisdaten verstärkten die Sorgen um eine zu hohe Inflation, denn die Verbraucherpreise waren im Oktober stärker gestiegen als erwartet.
Daraufhin hatten sich Vertreter der Notenbank restriktiv geäussert und so einmal mehr die Erwartungen hinsichtlich einer Zinserhöhung im nächsten Monat geschürt. Die Preisdaten für Oktober seien "fast schon beunruhigend", sagte etwa Austan Goolsbee, Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago.
Angesichts eines weniger günstigen konjunkturellen Umfelds sei Gold einem erhöhten "Abwärtsrisiko" ausgesetzt und könnte auf 3.870 Dollar fallen, sagte Christopher Wong, Stratege bei der Finanzdienstleistungsgruppe Oversea-Chinese Banking Corporation. Dort liegt das Ende Oktober erreichte Tief seit gut einem Jahr.
Jede positive Überraschung bei den am Freitag anstehenden US-Erzeugerpreisdaten könnte den Goldpreis weiter unter Druck setzen, fuhr Wong fort. Denn die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.
/la/jsl/stk
LONDON (awp international)
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