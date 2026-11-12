Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’106 -0.3%  SPI 21’258 -0.3%  Dow 52’148 -0.3%  DAX 26’757 -0.1%  Euro 0.9256 0.2%  EStoxx50 6’388 -0.2%  Gold 3’880 0.1%  Bitcoin 57’518 -3.5%  Dollar 0.8389 0.5%  Öl 95.9 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Richemont21048333Partners Group2460882Microsoft951692Rheinmetall345850
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
CTS Eventim-Aktie steigt: Schwaches Veranstaltergeschäft verstimmt Anleger nur kurz
Aktien von RWE und E.ON gefragt: Bund könnte wohl Anteil an Urenco kaufen
ams-OSRAM-Aktie sackt ab: Rückgang bei Umsatz und bereinigtem EBITDA
Richemont-Aktie unter Druck: Deutlich mehr Umsatz und Gewinn
Allianz-Aktie im Fokus: Berenberg bewertet den Versicherer mit “Buy”
Suche...
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

Zinsängste belasten 12.11.2026 09:33:36

Goldpreis fällt unter 4.000 US-Dollar: Zinssorgen setzen dem Edelmetall zu

Goldpreis fällt unter 4.000 US-Dollar: Zinssorgen setzen dem Edelmetall zu

Der Goldpreis hat am Donnerstag weiter unter der Aussicht auf steigende Zinsen in den USA gelitten.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Goldpreis
3879.87 USD 0.08%
Kaufen Verkaufen
Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) sank an der Börse in London den dritten Tag in Folge und rutschte unter die runde Marke von 4.000 US-Dollar. Zuletzt notierte das Edelmetall bei 3.958 Dollar und damit etwa 0,7 Prozent niedriger als am Mittwoch. Damit wird Gold aktuell auf dem Niveau von Mitte letzter Woche gehandelt.

Anders als festverzinsliche Wertpapiere wirft das Edelmetall keine Zinsen ab; deshalb ist die mittlerweile fest am Markt verankerte Erwartung einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember eine Bürde für den Goldpreis.

Die Fed sieht sich mit einer hartnäckigen Teuerung in den USA konfrontiert. Jüngste Preisdaten verstärkten die Sorgen um eine zu hohe Inflation, denn die Verbraucherpreise waren im Oktober stärker gestiegen als erwartet.

Daraufhin hatten sich Vertreter der Notenbank restriktiv geäussert und so einmal mehr die Erwartungen hinsichtlich einer Zinserhöhung im nächsten Monat geschürt. Die Preisdaten für Oktober seien "fast schon beunruhigend", sagte etwa Austan Goolsbee, Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago.

Angesichts eines weniger günstigen konjunkturellen Umfelds sei Gold einem erhöhten "Abwärtsrisiko" ausgesetzt und könnte auf 3.870 Dollar fallen, sagte Christopher Wong, Stratege bei der Finanzdienstleistungsgruppe Oversea-Chinese Banking Corporation. Dort liegt das Ende Oktober erreichte Tief seit gut einem Jahr.

Jede positive Überraschung bei den am Freitag anstehenden US-Erzeugerpreisdaten könnte den Goldpreis weiter unter Druck setzen, fuhr Wong fort. Denn die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.

/la/jsl/stk

LONDON (awp international)

Weitere Links:

Gold und Bitcoin als Sicherheit für Kredite: Was Anleger jetzt wissen sollten
Goldpreis im Fokus: Warum die Zentralbanken ihre Reserven neu ausrichten
Charttechnisch wichtige Marke gerissen: Goldpreis sinkt unter 4`000 US-Dollar

Bildquelle: claffra / Shutterstock.com,Pics-xl / Shutterstock.com,Sashkin / Shutterstock.com,adirekjob / Shutterstock.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 3’879.87 3.02 0.08

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump empfiehlt Ex-Apple-Chef Tim Cook als Huang-Nachfolger
Bitcoin-Crash – der perfekte Moment zum Einstieg?
NVIDIA-Aktie in Rot: Senatsausschuss lädt Handelsminister und Jensen Huang vor
Microsoft-Aktie dreht ins Plus: Fortschritte bei Stabilisierung nach den Ausfälle bei Microsoft 365
Allianz-Aktie im Fokus: Berenberg bewertet den Versicherer mit “Buy”
18 Jahre Bitcoin: Kann KI das Rätsel um Satoshi Nakamoto lösen? Das sollten Anleger wissen
Moody's warnt vor Kryptocrash: Diese Risiken wiegen für die Wirtschaft schwerer
SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/46: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/46. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: SergeyP / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.