|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|US-Zinsen im Blick
|
18.11.2026 09:39:00
Goldpreis fällt erstmals seit September 2025 unter 3.800 US-Dollar
Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA setzt den Goldpreis massiv unter Druck. Nach dem starken Höhenflug im vergangenen Jahr gerät das Edelmetall nun zunehmend in den Sog der veränderten Zinserwartungen.
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.Jetzt informieren
Fed-Zinserhöhungen machen Gold weniger attraktiv
Bereits am Dienstag hatte der Präsident der regionalen Notenbank von St. Louis, Alberto Musalem, erklärt, die US-Wirtschaft werde wahrscheinlich noch vor dem kommenden Frühjahr "mehrere Zinserhöhungen" benötigen. Und auch für seinen Amtskollegen von der New Yorker Fed, John Williams, hat die US-Notenbank Fed noch einiges zu tun, um die Inflation wieder auf ihr Ziel von 2 Prozent zurückzuführen. Gleichwohl betonte Williams am Dienstagabend auch, dass es keinen Grund für einen übertrieben hohen Zinsschritt gebe.
Da Gold keine Zinsen abwirft, verliert es in Zeiten steigender Zinsen im Vergleich zu anderen Anlageformen wie Anleihen sowie Fest- und Tagesgeld an Attraktivität. Mit einer US-Zinserhöhung um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember hatten sich Anleger zuletzt schon abgefunden; dass aber noch mehrere Schritte folgen könnten, müssen sie erst einmal verdauen.
Fed-Protokoll im Fokus – Gold deutlich unter Rekordhoch
Für weitere Hinweise auf den Zinskurs der Fed richten sich die Blicke am Mittwochabend daher auch auf das Protokoll der Oktober-Sitzung der Notenbank.
Seit dem Rekordhoch von knapp 5.600 Dollar Anfang des Jahres ist der Preis für eine Feinunze Gold mittlerweile um rund ein Drittel gesunken, nachdem er 2025 noch wegen der vielen Krisen weltweit um fast zwei Drittel gestiegen war und damit an die starken Jahre 2023 und 2024 angeknüpft hatte.
LONDON (awp international)
Weitere Links:
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|3’765.88
|-84.51
|-2.19
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI mit leichten Gewinnen -- DAX fest -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls leichte Gewinne zu sehen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.