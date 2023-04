Goldpreis fällt deutlich nach Spekulationen auf weiter steigende US-Leitzinsen

Eine Stärke des US-Dollar bremste die Nachfrage nach dem Edelmetall. Am Morgen wurde eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London für 1952 US-Dollar gehandelt und damit für etwa 17 Dollar weniger am Freitag. Damit entfernte sich der Preise wieder ein Stück weit von dem etwa einjährigen Höchststand, der in den vergangenen Wochen im Zuge der Sorge vor einer neuen Bankenkrise über der Marke von 2000 Dollar erreicht worden war.

Auslöser für die Kursbewegung beim Gold ist eine Dollar-Stärke, die durch die Spekulation auf weiter steigende Zinsen hervorgerufen wurde. Am Wochenende hatte der Ölverbund OPEC+ überraschend eine Kürzung der Fördermenge angekündigt. Dies hatte zu einem starken Anstieg der Ölpreise geführt, was die Sorge vor einer hartnäckig hohen Inflation und weiter steigende Zinsen führender Notenbanken im Kampf gegen die starke Teuerung führte.

Ein starker Dollar bremst in der Regel die Nachfrage nach Gold. Das Edelmetall wird auf dem Weltmarkt in der amerikanischen Währung gehandelt. Steigt der Kurs des Dollar, wird Gold in Ländern ausserhalb des Dollarraums teurer, was die Nachfrage bremst.

