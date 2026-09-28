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28.09.2026 09:50:00
Goldpreis fällt deutlich, BASF Aktie mit Kursrutsch nach Evonik Angebot
Dollar je Barrel. Asiens Aktienmärkte schwächeln. Dennoch verbucht der Dax leichte Gewinne.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX etwas höher -- Wall Street vor tieferem Start -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. Die US-Börsen dürften mit Verlusten starten. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.