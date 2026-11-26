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Vor dem heutigen US-Feiertag „Thanksgiving“ sorgte vor allem die Eindeckung von Short-Positionen für Unterstützung. Allerdings verkaufen Anleger angesichts der anhaltenden Risikoaversion weiterhin Goldbestände, um Liquidität zu beschaffen. Die jüngsten US-Konjunkturdaten haben unterdessen die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen im Dezember und Anfang 2027 gefestigt. Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal deutlich stärker gewachsen als ursprünglich geschätzt, während die Inflation im Oktober weiter anzog. Auch der jüngste Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed signalisiert anhaltendes Wirtschaftswachstum und hartnäckigen Inflationsdruck. An den asiatischen Aktienmärkten setzte nach einer Erholung an der Wall Street ebenfalls eine Gegenbewegung ein. Sorgen über gegenseitige Finanzierungsverflechtungen innerhalb der KI-Branche und neue Zollpläne von US-Präsident Donald Trump gegenüber 14 wichtigen Handelspartnern, darunter China, Japan und die Europäische Union, trüben jedoch weiterhin die Marktstimmung.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 36,30 auf 3'572,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Neue Huthi-Angriffe schüren Angebotssorgen

Die Ölpreise haben im frühen Donnerstagshandel ihre Vortagesgewinne leicht ausgebaut. Am Mittwoch waren die Notierungen für Brent um 3,5 Prozent und für WTI um zwei Prozent gestiegen. Auslöser waren neue Sorgen um die Ölversorgung im Nahen Osten. Die Huthi-Milizen meldeten Angriffe auf Saudi-Arabiens grösste Ölraffinerie Ras Tanura, die Teil eines wichtigen Exportterminals für saudisches Rohöl ist. Gleichzeitig beeinträchtigen weitere Zwischenfälle in der Strasse von Hormus den Schiffsverkehr. Die jüngste Eskalation droht die Erholung der Öllieferungen aus der Region zu gefährden. Damit könnte die geopolitische Risikoprämie am Ölmarkt wieder steigen. Im Fokus steht nun das OPEC+-Treffen am 29. November, bei dem über die Förderpolitik für 2027 entschieden werden soll. Nach dem Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate erschweren Forderungen des Irak und Kasachstans nach einer höheren Einstufung ihrer Produktionskapazitäten die Abstimmung. Unterstützung erhielten die Ölpreise auch durch die jüngsten US-Lagerdaten: Die Rohölvorräte stiegen mit 1,1 Millionen Barrel weniger stark als erwartet.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,42 auf 84,10 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,21 auf 90,85 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.ch