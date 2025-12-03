|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|anzeigen in Währung
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Schweizer Franken
|Historisch
|Chartvergleich
|Trading-Depot
|Euro
|Dollar
|Goldpreis und Ölpreis
|
03.12.2025 08:13:33
Goldpreis erholt sich leicht - Zinssenkungshoffnungen treiben Markt
Der Goldpreis erholt sich im frühen Mittwochshandel, nachdem er am Tag zuvor um mehr als ein Prozent gefallen war.
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.Jetzt informieren
Zinshoffnungen waren einmal mehr für die Erholungstendenz hauptverantwortlich. Laut dem FedWatch-Tool des US-Terminbörsenbetreibers CME Group preisen die US-Zinsmärkte inzwischen eine 88-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung in der kommenden Woche ein, nach 83 Prozent vor einer Woche. Jüngste US-Daten, die auf eine leichte wirtschaftliche Abschwächung hindeuten, haben die Erwartungen für eine Zinsreduktion um 25 Basispunkte am 10. Dezember verstärkt. Am Nachmittag dürften sich die Marktakteure vor allem für den ADP-Monatsbericht für November am Mittwoch stark interessieren. Auch der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor dürfte für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Während die am Montag veröffentlichten ISM-Indizes für das Verarbeitende Gewerbe deutlich unter 50 Punkte (-> Wirtschaftsschwäche) lagen, werden für den Bereich Dienstleistungen Werte deutlich über 50 Zähler (-> Wirtschaftswachstum) prognostiziert.
Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 16,90 auf 4.237,70 Dollar pro Feinunze.
Rohöl: API meldet erneut Lagerminus
Der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute wies ein Lagerminus in Höhe von 2,48 Millionen Barrel aus und fiel damit höher als erwartet aus. Dies verhalf dem Ölpreis zu einer leichten Erholung. Nun warten die Akteure an den Ölmärkten auf den Wochenbericht der Energy Information Administration (16.30 Uhr). Analysten rechnen mit einem Rückgang der gelagerten Ölmengen um 1,9 Millionen Barrel. Für Unsicherheit sorgt aber weiterhin die geopolitische Lage. Russland und die USA haben nach Angaben der russischen Regierung am Mittwoch keinen Kompromiss über ein mögliches Friedensabkommen für die Ukraine erzielt. Dies folgte auf ein fünfstündiges Treffen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und den ranghöchsten Gesandten von US-Präsident Donald Trump. Damit ist eine baldige Erhöhung des globalen Ölangebots erst einmal unwahrscheinlicher geworden.
Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,18 auf 58,82 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,16 auf 62,61 Dollar anzog.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro
|11’220.80
|10’665.51
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’463.09
|3’307.29
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’491.85
|3’340.87
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|658.90
|624.06
|Goldbarren 250 g - philoro
|27’546.51
|26’688.69
|Silber CombiBar® 100 g
|270.64
|172.97
|Silber Maple Leaf 1 oz
|55.21
|46.77
|Silberbarren 1000 g diverse Hersteller
|1’712.74
|1’461.71
Inside Fonds
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4’203.59
|-2.28
|-0.05
|Ölpreis (Brent)
|62.68
|0.29
|0.46
|Ölpreis (WTI)
|58.93
|0.29
|0.49
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor Inflationszahlen etwas höher erwartet -- DAX vor festerem Start -- Anleger in Asien uneins - Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt könnte mit leichten Gewinnen in den Handel starten. An der deutschen Börsen wird vorbörslich auf ein leichtes Plus spekuliert. An den Börsen in Asien zeigen sich unterschiedliche Vorzeichen.