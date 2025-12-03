Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’890 0.3%  SPI 17’706 0.3%  Dow 47’474 0.4%  DAX 23’711 0.5%  Euro 0.9333 0.0%  EStoxx50 5’686 0.3%  Gold 4’204 -0.1%  Bitcoin 74’615 1.7%  Dollar 0.8011 -0.2%  Öl 62.7 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Goldpreis erholt sich leicht - Zinssenkungshoffnungen treiben Markt
PUMA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
KI-Hype um NVIDIA & Co.: Warum ein anderer Tech-CEO bewusst dagegen hält - und damit Erfolg hat
Ausblick: Hewlett Packard Enterprise präsentiert Quartalsergebnisse
Novo Nordisk-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
Suche...
Plus500 Depot
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate anzeigen in Währung
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte Schweizer Franken
Historisch Chartvergleich Trading-Depot Euro
Dollar
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Schweizer Franken

Historisch

Chartvergleich

Trading-Depot

Euro

Dollar

Goldpreis und Ölpreis 03.12.2025 08:13:33

Goldpreis erholt sich leicht - Zinssenkungshoffnungen treiben Markt

Goldpreis erholt sich leicht - Zinssenkungshoffnungen treiben Markt

Der Goldpreis erholt sich im frühen Mittwochshandel, nachdem er am Tag zuvor um mehr als ein Prozent gefallen war.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Ölpreis (Brent)
62.68 USD 0.46%
Kaufen Verkaufen
von Jörg Bernhard

Zinshoffnungen waren einmal mehr für die Erholungstendenz hauptverantwortlich. Laut dem FedWatch-Tool des US-Terminbörsenbetreibers CME Group preisen die US-Zinsmärkte inzwischen eine 88-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung in der kommenden Woche ein, nach 83 Prozent vor einer Woche. Jüngste US-Daten, die auf eine leichte wirtschaftliche Abschwächung hindeuten, haben die Erwartungen für eine Zinsreduktion um 25 Basispunkte am 10. Dezember verstärkt. Am Nachmittag dürften sich die Marktakteure vor allem für den ADP-Monatsbericht für November am Mittwoch stark interessieren. Auch der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor dürfte für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Während die am Montag veröffentlichten ISM-Indizes für das Verarbeitende Gewerbe deutlich unter 50 Punkte (-> Wirtschaftsschwäche) lagen, werden für den Bereich Dienstleistungen Werte deutlich über 50 Zähler (-> Wirtschaftswachstum) prognostiziert.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 16,90 auf 4.237,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: API meldet erneut Lagerminus

Der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute wies ein Lagerminus in Höhe von 2,48 Millionen Barrel aus und fiel damit höher als erwartet aus. Dies verhalf dem Ölpreis zu einer leichten Erholung. Nun warten die Akteure an den Ölmärkten auf den Wochenbericht der Energy Information Administration (16.30 Uhr). Analysten rechnen mit einem Rückgang der gelagerten Ölmengen um 1,9 Millionen Barrel. Für Unsicherheit sorgt aber weiterhin die geopolitische Lage. Russland und die USA haben nach Angaben der russischen Regierung am Mittwoch keinen Kompromiss über ein mögliches Friedensabkommen für die Ukraine erzielt. Dies folgte auf ein fünfstündiges Treffen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und den ranghöchsten Gesandten von US-Präsident Donald Trump. Damit ist eine baldige Erhöhung des globalen Ölangebots erst einmal unwahrscheinlicher geworden.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,18 auf 58,82 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,16 auf 62,61 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Goldpreis klettert auf Höchststand seit sechs Wochen

Bildquelle: farbled / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’220.80 10’665.51
Gold Krügerrand 1 oz 3’463.09 3’307.29
Gold Philharmoniker 1 oz 3’491.85 3’340.87
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 658.90 624.06
Goldbarren 250 g - philoro 27’546.51 26’688.69
Silber CombiBar® 100 g 270.64 172.97
Silber Maple Leaf 1 oz 55.21 46.77
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’712.74 1’461.71

Meistgelesene Nachrichten

Bayer-Aktie schnellt hoch: Bayer erhält wichtige Rückendeckung im Glyphosat-Verfahren
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nestlé-Aktie gibt nach: Offenbar Verkauf von Blue Bottle Coffee geprüft
Alternative zu NVIDIA-Investment? - Deshalb könnte sich der SoundHound AI-Aktienkurs bis 2026 verdoppeln
Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten
Aktien von Warner Bros und Netflix uneins: Rennen um Medienkonzern geht offenbar weiter - Netflix weiter dabei
BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen
Airbus-Aktie fällt: A320-Rumpfdefekt drückt November-Zahlen - Airbus bewertet weitere Schritte
Ethereum bereitet sich auf die Quanten-Ära vor: Vitalik Buterin präsentiert Roadmap bis 2028
Plug Power-Aktie erholt sich: NASA-Deal stärkt Perspektiven der Wasserstoff-Industrie

Top-Rankings

Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im dritten Quartal 2025
Depot aufgedeckt
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
So hat Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert
Burrys Portfolio in Q3 2025
Bildquelle: Jim Spellman/WireImage/Getty Images
Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
08:29 Wadephul: Berlin stockt Finanzierung von US-Waffen für Ukraine auf
08:19 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 300 Euro - 'Buy'
08:14 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Hugo Boss brechen ein
08:03 WDH: Airbus kappt Auslieferungsziel für 2025 - Finanzziele unverändert
08:00 Darum legt der Euro zum US-Dollar weiter zu
07:59 Ölpreise legen leicht zu - die Gründe
07:58 Ukrainische Drohnen treffen Öldepots in Russland
08:11 Airbus-Aktie fällt: Auslieferungsziel für 2025 gekappt - Finanzziele unverändert
07:34 GESAMT-ROUNDUP: Russland und USA uneins über Territorialfragen in Ukraine
07:31 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet