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Goldpreis und Ölpreis 30.06.2026 08:33:59

Goldpreis droht grösster Monatsverlust seit über 17 Jahren

Goldpreis droht grösster Monatsverlust seit über 17 Jahren

Der Goldpreis gab im frühen Dienstagshandel um mehr als ein Prozent nach und steuert damit auf den stärksten Monatsverlust seit Oktober 2008 zu.

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Ölpreis (WTI)
69.95 USD -1.13%
Kaufen Verkaufen
von Jörg Bernhard

Bislang hat die Krisenwährung im Juni mehr als 12 Prozent verloren. Ausserdem droht dem Goldpreis der erste Quartalsverlust seit 2024 und der stärkste Rückgang seit Q2 2013. Hintergrund ist, dass die US-Notenbank die Zinsen anheben werde, um die anhaltend hohe Inflation einzudämmen. Der Dollarindex, der die US-Währung mit sechs anderen wichtigen Währungen vergleicht, legte hingegen zu und steuert auf den zweiten monatlichen Anstieg in Folge zu. Dadurch verteuert sich das in Dollar gehandelte Gold für Käufer aus anderen Währungsräumen. Die Anleger warten nun auf die Bekanntgabe der ADP-Arbeitsmarktdaten für Juni (Mittwoch) sowie den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht (Donnerstag), um weitere Hinweise über den künftigen geldpolitischen Kurs der Fed zu erhalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Zinserhöhung bereits im September erfolgen wird, beläuft sich laut FedWatch-Tool des US-Terminbörsenbetreibers CME Group derzeit auf 63 Prozent.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.15 Uhr (MESZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 39,60 auf 3'999,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Anhaltende Unsicherheit

Der Ölpreis fiel im frühen Dienstagshandel zurück und steuert auf einen monatlichen Rückgang in Höhe von 19,3 Prozent (WTI) bzw. 19,6 Prozent (Brent) zu. Nun warten Anleger auf die weiteren Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, während die seit vier Monaten andauernden Kämpfe trotz einer fragilen Waffenruhe weiterhin für Unsicherheit sorgen. Iranische und omanische Experten werden in den kommenden Tagen Gespräche über eine Neudefinition der Schifffahrtsrouten durch die Strasse von Hormus aufnehmen, erklärte Irans stellvertretender Aussenminister Kazem Gharibabadi am gestrigen Montag im Staatsfernsehen. Zugleich kündigte er an, dass der Iran versuchen werde, Schiffe zu behindern, die ausserhalb der festgelegten Routen verkehren.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 8.15 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,71 auf 70,04 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,61 auf 73,30 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.ch

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Warum Goldman Sachs bei Gold jetzt vorsichtiger wird

Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 10’777.22 9’992.85
Gold Krügerrand 1 oz 3’305.92 3’100.43
Gold Philharmoniker 1 oz 3’339.96 3’144.50
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 628.41 581.79
Goldbarren 250 g - philoro 26’415.42 25’226.49
Silber CombiBar® 100 g 273.45 159.88
Silber Maple Leaf 1 oz 61.74 45.18
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’705.68 1’433.09

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