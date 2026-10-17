Goldpreis: Droht ein Rücksetzer? Die UBS sieht darin eine Kaufchance mit Ziel 5'400 US-Dollar

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UBS rechnet kurzfristig mit einem erneuten Test der Unterstützung

ETF -Anleger halten dem Edelmetall trotz Preisverfall die Treue

Neue Inflationsdaten könnten die nächste Richtung vorgeben

Gold notiert aktuell bei rund 4'100 US-Dollar je Unze. UBS-Stratege Giovanni Staunovo hält kurzfristig einen erneuten Test der Marke von 4'000 US-Dollar für möglich, sieht dort aber Käufer einsteigen. Mittelfristig bleibt die Bank bei ihrem Preispfad bis 5'400 US-Dollar.

Goldpreis: Warum die UBS einen Test der 4'000 US-Dollar erwartet

Kurzfristig sieht die UBS Gegenwind. In ihrer Research-Note vom Freitag schreibt Staunovo: "Die kurzfristigen Gegenwinde halten an: Hohe reale Renditen in den USA und ein starker US-Dollar könnten den Goldpreis wieder in Richtung 4'000 US-Dollar pro Unze drücken." Beides würde die Opportunitätskosten für das zinslose Gold erhöhen.

Den jüngsten Preisrückgang führt die Bank vor allem auf nicht-kommerzielle Marktteilnehmer zurück, die ihre Netto-Long-Positionen in Futures und Optionen reduziert haben. Die ETF-Bestände blieben dagegen "ungewöhnlich widerstandsfähig", mit stetigen Zuflüssen in den letzten Wochen.

Strukturelle Nachfrage als Boden für den Goldpreis

Gold habe sich trotz stark gestiegener Renditen widerstandsfähig gezeigt, so die UBS. Die Sensitivität gegenüber Realzinsen habe abgenommen, weil strukturelle Nachfrage derzeit stärker ausgleiche. Als Stützen werden die Diversifizierung der Zentralbanken, Sorgen über Staatsverschuldung, ein langfristig erwarteter schwächerer US-Dollar, robuste Käufe aus China und Nachfrage aus Indien in der Festtagssaison genannt.

Nach vorläufigen Daten kauften Zentralbanken im September in China 23 Tonnen und in Usbekistan 7 Tonnen. Für das Gesamtjahr rechnet die UBS mit Zentralbankkäufen von 750 bis 1'000 Tonnen. Der World Gold Council meldete für Gold-ETFs im September Zuflüsse von 67 Tonnen und einen Rekordbestand von 4'256 Tonnen.

Zinsen, Preispfad und Portfolioquote

Der Markt preist laut UBS etwas mehr als 75 Basispunkte an Zinserhöhungen der Fed bis 2027 ein. Die Bank selbst erwartet noch eine Erhöhung im laufenden Jahr und dann 2027 zwei Senkungen um je 25 Basispunkte. Sinkende Realrenditen, wenn der Markt den Straffungsspielraum neu bewertet, sollten Gold stützen.

Der Preispfad der UBS sieht 4'600 US-Dollar im Dezember 2026, 5'000 US-Dollar im März 2027, 5'200 US-Dollar im Juni 2027 und 5'400 US-Dollar im September 2027 vor. Für Anleger, die Sachwerte schätzen, empfiehlt Staunovo eine Goldquote im mittleren einstelligen Prozentbereich. Morgan Stanley erwartet laut einem Kitco-Bericht vom 30. September über ein CNBC-Interview Gold in der zweiten Jahreshälfte 2027 wieder über 5'000 US-Dollar.

Geduldige Anleger könnten belohnt werden

Für Goldanleger zeichnet sich damit kurzfristig eher Gegenwind als Rückenwind ab. Bemerkenswert ist dabei, wer derzeit verkauft: Der Preisrückgang geht offenbar vor allem auf spekulative Marktteilnehmer zurück, die ihre Netto-Long-Positionen an den Terminmärkten reduziert haben, während die ETF-Bestände ungewöhnlich stabil blieben und zuletzt sogar stetige Zuflüsse verzeichneten. Es sind also eher die kurzfristig orientierten Akteure, die aussteigen, nicht die langfristigen Anleger. Am strukturellen Bild ändert das aus Sicht der UBS wenig. Entsprechend ambitioniert fallen die Kursziele der Bank aus.

Für die Positionierung ergibt sich daraus eine klare Leitlinie: nicht hektisch hinterherkaufen, sondern Schwächephasen nutzen. Staunovo sieht Rücksetzer in Richtung 4'000 US-Dollar als Gelegenheit zum Aufstocken. Wer bereits investiert ist, hat demnach wenig Anlass, in die aktuelle Schwäche hinein zu verkaufen; wer noch einsteigen will, kann gestaffelt Kauforders in Richtung der 4'000er-Marke legen.

Klar ist aber auch: Die Prognose steht und fällt mit der Zinswende. Behält der Markt recht und die Realzinsen bleiben länger hoch, könnte die Durststrecke länger dauern. Neue Inflationsdaten aus den USA dürften den Zinserwartungen weitere Impulse geben. Schwächere Werte könnten die Realrenditen und damit das Edelmetall entlasten. Euro-Anleger sollten zudem bedenken, dass sich Dollarbewegungen zusätzlich auf ihre Rendite auswirken.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.