Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’351 0.5%  SPI 20’164 0.3%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 26’194 -0.3%  Euro 0.9393 0.0%  EStoxx50 6’424 0.1%  Gold 4’425 -0.5%  Bitcoin 63’759 0.4%  Dollar 0.8098 0.2%  Öl 91.7 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
Huber+Suhner-Aktie steigt: Übernahme von Ingun abgeschlossen
Peach Property-Aktie im Plus: Operatives Ergebnis verbessert sich im ersten Halbjahr
UBS-Aktie gewinnt: Ständeratskommission setzt bei Eigenkapitalregeln auf Kompromisslösung
NVIDIA-Aktie: Milliarden-Deal zwischen Anthropic und Lambda im Blick
Suche...
Plus500 Depot
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

Goldpreis und Ölpreis 01.09.2026 07:48:55

Goldpreis: Datenflut vom US-Arbeitsmarkt ante portas

Goldpreis: Datenflut vom US-Arbeitsmarkt ante portas

Nach der jüngsten Talfahrt des Goldpreises zeigt er sich im frühen Dienstagshandel mit stabilen Notierungen.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Ölpreis (WTI)
87.08 USD 1.54%
Kaufen Verkaufen
von Jörg Bernhard

Zu den wichtigsten US-Konjunkturdaten dieser Woche zählen die Zahl der offenen Stellen, der ADP-Arbeitsmarktbericht sowie der offizielle Arbeitsmarktbericht mit der Beschäftigungsentwicklung ausserhalb der Landwirtschaft. Die Daten dürften genau daraufhin analysiert werden, um Rückschlüsse auf die Verfassung des US-Arbeitsmarktes und den weiteren Zinskurs der Fed zu erlangen. Laut dem CME FedWatch Tool rechnen Händler derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 66 Prozent mit einer US-Zinserhöhung im September. Bis Dezember wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung mit 90 Prozent eingepreist. Mit Blick auf den überraschend "falkenhaften" Ton von Fed-Chef Warsh erklärte US-Präsident Donald Trump, dass er grossen Respekt vor Warsh habe und davon ausgehe, dass der Fed-Chef bei den Zinsen das tun werde, was notwendig sei.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 6,20 auf 4'475,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Anhaltend hohe Risikoprämie

Die wieder aufgeflammten Kämpfe zwischen den USA und dem Iran schürten erneut Sorgen vor Lieferausfällen aus einer der wichtigsten Ölförderregionen der Welt und trieben den Ölpreis im frühen Dienstagshandel weiter nach oben. Am gestrigen Montag drohte US-Präsident Donald Trump mit weiteren Angriffen auf den Iran. Dadurch steigt das Risiko von Schäden an der Energieinfrastruktur rund um den Persischen Golf als auch die Unsicherheit für die Schifffahrt durch die Strasse von Hormus. Analysten der ANZ wiesen darauf hin, dass Satellitendaten zufolge derzeit rund sechs Millionen Barrel Öl pro Tag durch die Strasse von Hormus transportiert werden. Das Volumen liege damit weiterhin deutlich unter dem Niveau vor Beginn des Konflikts. Ausserdem schwinden nach Einschätzung der Analysten die Reserven, auf die sich der globale Ölmarkt bislang stützen konnte. Die US-Lagerbestände näherten sich extrem niedrigen Niveaus. Zudem müsse sich erst noch zeigen, ob China seine Ölimporte weiterhin niedrig halten könne, wenn die saisonale Nachfrage wieder anziehe.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,26 auf 87,02 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,05 auf 91,57 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 35: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Bildquelle: Invesco
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
So schätzen Analysten die UBS-Aktie ein
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zinssorgen im Blick: US-Börsen letztlich leichter -- SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Diese US-Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Finanzkonzern investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der August 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
August 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im August 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Le ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

SMI steigt -- DAX leichter -- Asiens Börsen uneins

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag oberhalb der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt notiert dagegen mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Dienstag mit verschiedenen Vorzeichen.