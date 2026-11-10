Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’038 0.6%  SPI 21’144 0.5%  Dow 52’109 -0.5%  DAX 26’390 0.5%  Euro 0.9216 0.2%  EStoxx50 6’337 0.7%  Gold 4’024 -2.8%  Bitcoin 60’223 -2.3%  Dollar 0.8264 0.8%  Öl 92.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Zurich Insurance1107539Partners Group2460882ABB1222171Sunrise Communications138622040DocMorris4261528
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktien-Alternative: KI frisst Strom – sind Energie-Aktien die heimlichen Gewinner?
Aktie etwas fester: Roche legt frische Ergebnisse aus der Alzheimer-Forschung vor
Sunrise-Aktie schwächelt trotzdem: Jahresziele nach stabilem dritten Quartal bestätigt
Üetlihof vor dem Verkauf: Norwegischer Staatsfonds will Bürokomplex mit Mieterin UBS wohl abgeben - UBS-Aktie gefragt
Infineon-Aktie klettert deutlich: KI, Energie und Software-Autos als Wachstumstreiber für 2026/27
Suche...
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

Teuerung 10.11.2026 16:27:37

Goldpreis bricht ein: Höhere US-Inflation setzt Edelmetall unter Druck

Goldpreis bricht ein: Höhere US-Inflation setzt Edelmetall unter Druck

Der Goldpreis hat am Dienstag seine deutlichen Gewinne zu Wochenbeginn komplett eingebüsst.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Ölpreis (WTI)
86.51 USD -0.39%
Kaufen Verkaufen
Am Nachmittag wurde für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London 4.043 US-Dollar gezahlt und damit etwa 71 Dollar weniger als am Montag. Als Belastung erwies sich die deutlich verfestigte Erwartung auf eine US-Leitzinserhöhung im Dezember, nachdem die Inflation in den Vereinigten Staaten höher ausgefallen war als erwartet.

Die US-Verbraucherpreise waren im Oktober im Monatsvergleich stärker gestiegen als erwartet. Dabei übertrafen sowohl die Gesamtinflation als auch die Kernteuerung etwas die Erwartungen der Analysten. Bei letzterer Betrachtung werden die Preise für Lebensmittel und Energie herausgerechnet, um den langfristigen Preistrend zu messen.

Der Iran-Krieg und die dadurch gestiegenen Ölpreise, die US-Zölle und der Boom bei Rechenzentren haben in diesem Jahr allesamt dazu beigetragen, die Inflation anzuheizen. Damit ist an den Finanzmärkten nun eine Zinserhöhung im Dezember durch die Notenbank um mindestens 0,25 Prozentpunkte fest eingepreist. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte vor der Veröffentlichung der Daten sogar eine Zinserhöhung um 0,50 Prozentpunkte nicht ausgeschlossen, falls die Inflation im Oktober stärker steigt als erwartet.

Die Aussicht auf eine aus heutiger Sicht nahezu sichere Zinserhöhung belastete den Goldpreis, da das Edelmetall keine Zinsen abwirft. Vielmehr sieht sich Gold bei steigenden Zinsen einer stärkeren Konkurrenz durch andere Anlageformen wie Anleihen ausgesetzt.

/la/jsl/he

FRANKFURT/LONDON (awp international)

Weitere Links:

TRATON-Aktie legt zu: Genehmigung bei US-Einfuhrzöllen und bestätigte Prognose

Bildquelle: FikMik / Shutterstock.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Plug Power-Aktie trotzdem schwächer: So schnitt der Wasserstoff-Spezialist im vergangenen Jahresviertel ab
Siemens Energy-Aktie springt an: RBC Capital Markets vergibt Outperform
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
Üetlihof vor dem Verkauf: Norwegischer Staatsfonds will Bürokomplex mit Mieterin UBS wohl abgeben - UBS-Aktie gefragt
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt
D-Wave Quantum-Aktie tief im Minus: Höherer Verlust als erwartet trübt das Umsatzplus im dritten Quartal
Dow schlussendlich deutlich fester -- SMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
ABB-Aktie gesucht: Offenbar Abspaltung des China-Geschäfts der Robotik-Sparte möglich
Gold überverkauft: BCA-Expertin sieht Chance – trotz starkem US-Dollar
SMI schliesst fester - Allzeithoch bleibt in Reichweite -- DAX endet im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.