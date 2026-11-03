Goldpreis: Bodenbildungsversuch nach markantem Monatsverlust im Oktober

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Unterstützung lieferten zuletzt Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs. Die dadurch ausgelösten Ölpreisverluste dämpften die Inflationssorgen und damit die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen. Allerdings bleibt die US-Geldpolitik ein Belastungsfaktor. Laut CME FedWatch Tool rechnen die Marktteilnehmer weiterhin mit einer Wahrscheinlichkeit von 73 Prozent mit einer Zinserhöhung im Dezember. Besondere Aufmerksamkeit gilt den heutigen US-Zwischenwahlen. Ihr Ausgang dürfte sowohl die künftige Haushaltspolitik als auch die Entwicklung der Technologieaktien beeinflussen. So könnten zum Beispiel weitere Kursverluste im KI-Sektor erneut liquiditätsbedingte Goldverkäufe auslösen. Nach dem schwächsten Oktober seit 2008 bleibt die Lage angespannt. Gold verlor im vergangenen Monat 6,8 Prozent und erreichte zeitweise ein Einjahrestief. Ob sich die jüngste Erholung fortsetzt, dürfte massgeblich von den geopolitischen Entwicklungen, den Zinserwartungen und der Stimmung an den Aktienmärkten abhängen.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 34,90 auf 3.934,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rebound nach Preissturz um sieben Prozent

Die Ölpreise haben im frühen Dienstagshandel leicht zugelegt. Auslöser war ein Bericht über amerikanische Militärschläge gegen die iranische Insel Qeschm. Die Angriffe sollen verhindern, dass Iran Handelsschiffe in der strategisch wichtigen Strasse von Hormus attackiert. Eine erneute Eskalation könnte die Ölversorgung aus der Golfregion zusätzlich beeinträchtigen. Am Montag waren die Ölpreise noch um mehr als sieben Prozent gefallen, nachdem diplomatische Gespräche zwischen Iran und Katar Hoffnungen auf ein Ende des Krieges geweckt hatten. Zwar dauern die Kontakte zwischen Teheran und Washington an, ein Durchbruch steht jedoch weiterhin aus. Analysten verweisen darauf, dass die Ölpreise bereits einen erheblichen geopolitischen Risikoaufschlag enthalten. Ohne konkrete zusätzliche Lieferausfälle dürften neue Militärmeldungen deshalb nur begrenzte Preissteigerungen auslösen. Für ein hohes Mass an Spannung sorgen die US-Zwischenwahlen sowie den für kommende Woche geplanten Gesprächen zwischen den USA, Russland und der Ukraine. Diplomatische Fortschritte könnten die geopolitischen Risiken verringern.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,33 auf 97,79 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,47 auf 106,24 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net