Goldpreis: Bergauf dank Dollarschwäche

Trotz der Anzeichen für eine markante Erholung der Konjunktur, will die Fed weiterhin monatlich für 120 Milliarden Dollar Anleihen kaufen, um die Zinsen niedrig zu halten. Dies kam am Goldmarkt ausgesprochen gut an, schliesslich dürfte damit die "chronische" Geldentwertung anhalten und die Opportunitätskosten, die sich für Goldbesitzer durch den Zinsverzicht ergeben, erträglich bleiben. Laut Fed sei es aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit zu früh, die geldpolitische Unterstützung zurückzufahren. Am Nachmittag dürften sich die Marktakteure nun für die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) stark interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl neuer Arbeitsloser von 547'000 auf 549'000 leicht erhöht haben.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 10,20 auf 1'784,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Anhaltender Erholungsmodus

Trotz hoher Corona-Neuinfektionen in Indien, Japan und Brasilien keimt erstmals wieder Hoffnung auf eine anziehende Ölnachfrage während der kommenden Sommermonate auf. Impffortschritte in Nordamerika und Europa waren hierfür hauptverantwortlich. Daneben profitierte der fossile Energieträger aber auch vom gestrigen Wochenbericht der US-Energiebehörde EIA. Dieser wies mit 90.000 Barrel ein deutlich geringeres Lagerplus als von Analysten erwartet aus. Sie prognostizierten nämlich einen Anstieg um 459'000 Barrel.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,14 auf 64,00 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,15 auf 66,93 Dollar anzog.





