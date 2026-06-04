Goldpreis: Auf Tuchfühlung mit 200-Tage-Linie

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Die US-Regierung teilte am Mittwoch mit, dass Israel und der Libanon einer Waffenruhe zur Beendigung der Kampfhandlungen zugestimmt hätten. Dies nährte die Hoffnung auf eine umfassendere Vereinbarung zur Beilegung des Konflikts mit dem Iran. Ausserdem erklärte John Williams, der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, dass er die inflationssteigernden Auswirkungen des Nahostkonflikts nicht als dauerhaft einschätze. Zudem bekräftigte er, dass derzeit kein Anlass bestehe, die Geldpolitik der Fed zu verändern. Am Nachmittag dürften sich die Marktakteure für die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) stark interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich diese von 215Ä000 auf 213'000 reduziert haben. Aus charttechnischer Sicht kämpft der Goldpreis aktuell mit der langfristigen 200-Tage-Linie.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 34,00 auf 4.500,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leichte Entspannung nach Drei-Tages-Rally

Erneut aufkeimende Hoffnungen auf eine umfassendere Friedenslösung im Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran haben den Ölpreis signifikant fallen lassen. Ausserdem verabschiedete das US-Repräsentantenhaus eine Resolution, welche die Kriegsbefugnisse von US-Präsident Donald Trump einschränken soll. Damit die Resolution tatsächlich wirksam wird, müsste sie allerdings auch vom Senat gebilligt werden. Darüber hinaus wären in beiden Kammern Zweidrittelmehrheiten erforderlich, um ein nahezu sicheres Veto Trumps zu überstimmen. Sorgen bereitet den Marktakteuren jedoch, dass die US-Energiebehörde U.S. Energy Information Administration am Mittwoch einen deutlichen Rückgang der amerikanischen Rohöllagerbestände gemeldet hat. Dieser fiel mit rund acht Millionen Barrel deutlich höher als erwartet aus.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,44 auf 95,98 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,50 auf 97,31 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.ch