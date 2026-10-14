Goldpreis: Anleger halten vor US-Inflationsdaten den Atem an

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Anleger warten nun gespannt auf die US-Verbraucherpreise (14.30 Uhr), die neue Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank Fed liefern könnten. Am Donnerstag folgen dann noch die Erzeugerpreise und Einzelhandelsumsätze. New-York-Fed-Präsident John Williams hält eine weitere Zinserhöhung im laufenden Jahr für angemessen, sieht für 2027 derzeit jedoch keinen zusätzlichen Straffungsbedarf. Seine Äusserungen liessen die US-Anleiherenditen leicht sinken und unterstützten damit Gold. Laut CME FedWatch Tool liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober mittlerweile bei 22 Prozent, für Dezember dagegen bei 88 Prozent. Belastend wirken die steigenden Ölpreise infolge neuer Angriffe auf Saudi-Arabien, die den Inflationsdruck verstärken könnten. Für Stabilität sorgt unterdessen die robuste physische Goldnachfrage. Nach Einschätzung der Deutschen Bank gleicht sie gemeinsam mit anderen Käufen umfangreiche Verkäufe trendfolgender Fonds weitgehend aus. Privatanleger halten sich derzeit eher zurück.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 1,90 auf 4'179,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Hohe geopolitische Risiken

Der Ölpreis hat im frühen Mittwochshandel leicht zugelegt. Für Auftrieb sorgten vor allem neue Angriffe auf Schiffe in der Strasse von Hormus. Iranische Regierungsvertreter erklärten, dass Teheran seit etwa zehn Tagen veränderte Angriffstaktiken einsetzt. Damit wolle das Land die Ölpreise hoch halten und Einfluss auf die bevorstehenden US-Kongresswahlen nehmen. Zuletzt wurden ein Containerschiff und ein Öltanker von Geschossen getroffen. Zusätzliche Sorgen bereiten die zunehmenden Kämpfe zwischen Saudi-Arabien und den mit Iran verbündeten Huthi-Rebellen. Diese griffen unter anderem ein Verwaltungsgebäude des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco an. Auch der Flughafen von Riad war wiederholt Ziel von Raketen- und Drohnenangriffen. Dämpfend wirkt dagegen die Aussicht auf zusätzliche russische Diesellieferungen, die den angespannten Kraftstoffmarkt entlasten könnten. Zudem hat Saudi-Arabien seine Ölförderung erhöht und damit zu einem deutlichen Produktionsanstieg innerhalb der OPEC+ beigetragen.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,54 auf 94,68 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,59 auf 106,28 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.ch