Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’277 -0.8%  SPI 20’055 -0.8%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 25’971 -0.3%  Euro 0.9400 0.0%  EStoxx50 6’388 -0.1%  Gold 4’398 -0.7%  Bitcoin 64’226 -1.5%  Dollar 0.8086 -0.2%  Öl 96.7 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tata Motors-Aktie im Blick: Jaguar Land Rover streicht 4.000 Stellen
Infineon-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy
Trotz Marktdruck im Aufwind: Sieben Wachstumswerte wie Eli Lilly und Zebra überzeugen
Goldpreis mit leichtem Rückgang - Spekulationen um Leitzinsanhebungen in den USA
Goldpreis & Co: Warum BofA-Stratege Anlegern weiterhin zu Gold rät
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner USD/JPY
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

USD/JPY

"Politische Panik" 07.09.2026 11:55:00

Goldpreis & Co: Warum BofA-Stratege Anlegern weiterhin zu Gold rät

Goldpreis & Co: Warum BofA-Stratege Anlegern weiterhin zu Gold rät

Ein Stratege der Bank of America erklärt, warum die "politische Panik" der Notenbanken Rohstoffe und Gold für Anleger weiterhin attraktiv macht.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

  • BofA-Stratege Hartnett rät Anlegern weiter zu Rohstoffen und Gold
  • „Politische Panik wirkt“ an den Märkten
  • Politik setzt Notenbanken unter Druck

Investmentstratege Michael Hartnett von der Bank of America rät Anlegern, weiter auf Rohstoffe und Gold zu setzen, solange die sogenannte Politikpanik der Notenbanken die Anleiherenditen unten hält. Wie Investing.com berichtet, sieht Hartnett in der jüngsten Aufwertung des japanischen Yen den Beleg dafür, dass die Verteidigung zentraler Marktschwellen greift, darunter ein Gaspreis von 4 US-Dollar je Gallone, ein Kurs des US-Dollar zum Yen von 160 und eine Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen von 5 Prozent. Aus Sicht der Bank of America bestätigt das den Kurs einer Politik, die im Zweifel alle nötigen Mittel einsetzt, um die Märkte zu stabilisieren.

Notenbanken setzen auf Glaubwürdigkeit

Die Notenbanken tendieren nach Einschätzung der Bank of America inzwischen eher zu Zinserhöhungen, um verlorene Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen und einen erneuten Anstieg der Anleiherenditen zu verhindern. Hartnett zufolge steht für die politisch Verantwortlichen der Schutz des nominalen Wirtschaftsbooms und der Aktienhausse im Vordergrund. Entsprechend bleibt seine Empfehlung, in Rohstoffen und in Absicherungen gegen eine Geldentwertung wie Gold investiert zu bleiben. In knapper Form bringt Hartnetts Team laut Investing.com die These auf den Punkt: „Politische Panik wirkt.“

Historischer Vergleich stützt die These

Zur Untermauerung führt Hartnett einen langfristigen Renditevergleich an. Über zehn Jahre gerechnet liegt die Rendite US-amerikanischer Aktien bei rund 15 Prozent und die von Rohstoffen bei rund 11 Prozent, während US-Staatsanleihen im selben Zeitraum ein Minus von rund 2 Prozent verzeichnen, die schwächste Zehnjahresphase seit 100 Jahren. Solche negativen langfristigen Renditen hätten sich historisch als starke Einstiegspunkte erwiesen, so Hartnett laut Investing.com. Als Vergleichsjahre nennt er 1939, 1974 und 2009 für Aktien sowie 1933 und 2018 für Rohstoffe, jeweils Phasen, auf die kräftige mehrjährige Erholungen folgten.

BofA rät zu Gold: Fondsflüsse bestätigen den Trend

Auch die Fondsflüsse der Woche bis zum 2. September stützen das Bild einer breiten Nachfrage über mehrere Anlageklassen hinweg. Cash-Fonds führten mit Zuflüssen von 30 Milliarden US-Dollar, gefolgt von Anleihen mit 18,3 Milliarden US-Dollar und Gold mit 3,2 Milliarden US-Dollar. Aktienfonds verzeichneten mit 2,8 Milliarden US-Dollar den kleinsten Wochenzufluss seit neun Wochen, während Kryptowährungen 500 Millionen US-Dollar einsammelten und damit eine fünfwöchige Serie von zusammen 5,5 Milliarden US-Dollar abschlossen, den stärksten Lauf seit Oktober 2025. Regional standen Abflüssen aus US-Aktien von 5,9 Milliarden US-Dollar erneute Zuflüsse nach Japan und Europa gegenüber.

Offener bleibt laut Hartnett die politische Flanke der These. Die Zustimmungswerte für Präsident Trump sind laut Investing.com auf eine Spanne von 35 bis 40 Prozent gesunken und liegen damit deutlich unter dem historischen Durchschnitt von 53 Prozent zwei Monate vor einer Zwischenwahl, während Prognosemärkte inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent für einen Durchmarsch der Demokraten im Kongress einpreisen. Ein solches Szenario würde laut Hartnett einen Rückschlag von mehr als 10 Prozent bei Aktien sowie fallende Dollar- und Anleiherenditen auslösen, während ein republikanischer Durchmarsch als Signal für mehr Risikobereitschaft gälte. Der nächste Beobachtungspunkt für Anleger ist damit der weitere Verlauf der US-Zwischenwahlen im November.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Novartis-Aktie knickt ein: Ziel in Phase-III-Studie zu Herzmedikament verfehlt

Bildquelle: Don Bendickson / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Swiss Re-Aktie im Minus: Milliardenpotenzial für Versicherer durch KI-Rechenzentren - Wachsende Risiken im Rückversicherungsmarkt
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
SMI mit deutlichen Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
MÄRKTE USA/Börsen behauptet erwartet - Kursexplosion bei Moderna nach Studienerfolg

Devisen in diesem Artikel

JPY/USD 0.0065 0.0001
1.10

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.