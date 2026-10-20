Goldminenaktien: Auf diese sechs Titel setzt UBS für 2027

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UBS erwartet für 2027 steigende Stückkosten bei Goldproduzenten

Newmont ist für die Schweizer Bank der bevorzugte Grossproduzent

Sechs Titel stehen auf der Liste, vom Projektentwickler bis zum Lizenzgeber

Die Schweizer Grossbank UBS rät bei Goldminenaktien vor der Berichtssaison zum dritten Quartal und den Ausblicken auf 2027 zu einer gezielten Auswahl, denn höhere Energie- und Betriebskosten dürften die Stückkosten der Produzenten im kommenden Jahr nach oben treiben. Angeführt wird die Favoritenliste, über die Investing.com vergangene Woche unter Berufung auf die Studie berichtete, von Newmont. Dahinter folgen Barrick, Endeavour Mining, SSR Mining, Skeena Resources und Franco-Nevada.

Kosten statt Goldpreis werden zum Prüfstein

Hinter der Vorsicht steht ein Jahr mit heftigen Ausschlägen. Nach dem Rekord von rund 5'400 US-Dollar je Unze im Januar 2026 fiel der Goldpreis bis Juli auf etwa 4'000 US-Dollar zurück, erholte sich im August auf rund 4'700 US-Dollar und beendete den September bei knapp 4'200 US-Dollar. Aktuell kostet die Unze etwa 4.180 US-Dollar (Stand: 19.10.2026). Die Minenaktien haben diese Bewegung mit Hebel nachvollzogen: Der VanEck Gold Miners ETF schwankte im bisherigen Jahresverlauf 2026 zwischen Hochs und Tiefs um bis zu 40 Prozent nach unten und bis zu 50 Prozent nach oben.

Die Bewertungen der Branche hält UBS insgesamt für vertretbar, und die Margen bleiben aus Sicht der Analysten attraktiv, solange Gold über 4'000 US-Dollar je Unze notiert. Für 2027 rechnet die Bank jedoch mit anhaltendem Druck bei Energie und weiteren Kostenblöcken, der die Stückkosten steigen lässt. Damit verschiebt sich die entscheidende Frage. Nicht mehr allein der Goldpreis bestimmt die Ertragskraft, sondern wie gut ein Produzent seine Kosten im Griff hat und wie verlässlich er Kapital an die Aktionäre zurückgibt.

Newmont-Aktie: Einigung in Nevada räumt eine Belastung ab

Unter den grossen Produzenten setzt UBS auf Newmont. Die Analysten verweisen auf die klare Linie bei den Ausschüttungen, die geringe Wahrscheinlichkeit grösserer Übernahmen und einen leicht verbesserten operativen Ausblick. Auch im Tagesgeschäft habe sich die Umsetzung nach früheren Enttäuschungen verbessert.

Den zweiten Baustein liefert die Einigung mit Barrick aus dem August, mit der beide Konzerne sämtliche Streitpunkte rund um ihr Gemeinschaftsunternehmen Nevada Gold Mines beigelegt haben. Newmont zahlt 1,95 Milliarden US-Dollar. Im Gegenzug fliessen Barricks Projekt Fourmile sowie Newmonts Vorhaben Fiberline und Mike in das Joint Venture ein, das künftig unter einem modernisierten Vertrag geführt wird. UBS sieht darin den Wegfall einer wichtigen Belastung und zusätzliche langfristige Optionen für Newmont.

Basierend auf den Einschätzungen von 12 Analysten, die in den vergangenen drei Monaten ein Kursziel für die Newmont-Aktie abgegeben haben, ergibt sich insgesamt ein "Strong Buy" (elf "Buy"-Ratings, ein "Hold"-Rating) und ein durchschnittliches Kursziel von 139,38 US-Dollar. Die Prognosen reichen von 110 bis 170 US-Dollar. Gemessen am letzten Kurs an der NYSE von 118,60 US-Dollar entspricht der Durchschnitt einer Veränderung von rund 18 Prozent.

Barrick: Der schlechtere Teil des Deals ist eingepreist

Dass Newmont aus der Einigung in Nevada als klarer Gewinner hervorgeht, räumt UBS offen ein. Aus Sicht der Bank spiegeln Kursentwicklung und Bewertung von Barrick im Branchenvergleich dieses Ergebnis aber bereits wider. Für die Aktie sprechen demnach eine sich verbessernde operative Entwicklung, kurzfristig stützende Ausschüttungen, eine attraktive Bewertung und eine geringe Wahrscheinlichkeit grosser Zukäufe. Strategisch hat die Vereinbarung für Barrick zudem einen eigenen Wert: Newmont stimmte darin dem geplanten Börsengang der nordamerikanischen Goldaktivitäten des Konzerns zu.

Insgesamt 10 Analysten haben in den vergangenen drei Monaten ein Zwölfmonatsziel für Barrick genannt. Im Mittel trauen sie dem Anteilsschein 49,71 US-Dollar zu, wobei die Spanne von 39,95 bis 59 US-Dollar reicht. Das durchschnittliche Ziel liegt damit rund 23 Prozent über dem letzten Schlusskurs an der NYSE von 40,82 US-Dollar. Sechs Analysten raten, die Aktie zu kaufen, während vier ein Halte-Votum abgegeben haben.

Endeavour und SSR Mining: Ausschüttungen und ein neues Profil

Bei Endeavour Mining ist das höhere Länderrisiko aus Sicht von UBS bereits in der relativen Bewertung enthalten. Auf Basis aktueller Goldpreise erreicht die Rendite auf den freien Cashflow mehr als 10 Prozent. Die Bank erwartet für 2026 eine weitere Anhebung der Ausschüttungen und hält eine solide Ausschüttungsrendite auch mittelfristig für tragbar, obwohl die Investitionen steigen. Sie fliessen vor allem in das Projekt Assafou in der Elfenbeinküste, das zwischen 2025 und 2029 ein Wachstum von rund 40 Prozent ermöglichen soll.

Für Endeavour Mining liegen Kursziele von sieben Analysten aus den vergangenen drei Monaten vor. Der Durchschnitt beträgt 51,19 Pfund, das höchste Ziel 58,48 Pfund, das niedrigste 4,70 Pfund. Verglichen mit dem letzten Kurs von 41,96 Pfund an der LSE ergibt sich hier ein Potenzial von rund 24 Prozent. Fünf der Analysten haben ein "Buy"-Rating vergeben, ein Analyst rät zum Halten.

Bei SSR Mining hat sich die Investmentthese nach dem Abschluss der Verkäufe in der Türkei verschoben. Im Mittelpunkt stehen nun die operative Umsetzung, längere Laufzeiten der Minen und der Einsatz von mehr als 2 Milliarden US-Dollar an Barmitteln. UBS traut dem verbliebenen Portfolio eine dauerhafte Produktion von knapp unter 500'000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr zu.

Sechs Analysten haben in den vergangenen drei Monaten ein Kursziel für SSR Mining veröffentlicht. Sie raten alle einheitlich zum Kauf, ihr Durchschnitt liegt bei 43,13 US-Dollar, die Einzelziele bewegen sich zwischen 38,73 und 50 US-Dollar. Ausgehend vom letzten Kurs von 31,75 US-Dollar an der NASDAQ entspricht das einer Veränderung von etwa 36 Prozent.

Skeena und Franco-Nevada: Projekte als Kurstreiber

Skeena Resources hat die zentralen Genehmigungen für das Projekt Eskay Creek erhalten, und der Bau liegt laut UBS im Zeitplan. Als Kurstreiber nennt die Bank Aktualisierungen wichtiger Projektkennzahlen und den Baufortschritt auf dem Weg zur geplanten Inbetriebnahme. Als einziger reiner Projektentwickler auf der Liste dürfte Skeena allerdings auch am empfindlichsten auf Verzögerungen oder Kostenüberschreitungen reagieren.

Für Skeena Resources haben zwei Analysten in den vergangenen drei Monaten ein Kursziel abgegeben, beide empfehlen die Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 43,62 US-Dollar, mit einer Spanne von 42,21 bis 45,02 US-Dollar. Gegenüber dem letzten Kurs von 31,50 US-Dollar an der NYSE entspricht das einer Veränderung von etwa 37 Prozent.

Bei Franco-Nevada sieht UBS den Neustart der Mine Cobre Panama noch weitgehend nicht im Kurs. Die Aktie wird demnach auf Basis aktueller Metallpreise mit rund dem 15-Fachen des für 2028 erwarteten Verhältnisses von Unternehmenswert zu EBITDA bewertet. Im Schnitt der vergangenen fünf Jahre lag dieser Wert bei 21,5.

Die Kursziele von sechs Analysten aus den vergangenen drei Monaten ergeben für Franco-Nevada einen Durchschnitt von 287,79 US-Dollar und ein "Moderate Buy". Am oberen Ende stehen 336,39 US-Dollar, am unteren 238 US-Dollar. Bezogen auf den letzten Schlusskurs an der NYSE von 243,72 US-Dollar signalisiert der Mittelwert ein Aufwärtspotenzial von rund 18 Prozent.

Fazit für Anleger: Worauf es bei Goldminen jetzt ankommt

Die UBS-Liste ist kein Votum für den gesamten Sektor, sondern ein Plädoyer für Auswahl. Drei Prüfsteine lassen sich aus der Studie ableiten: der Abstand des Goldpreises zur Marke von 4'000 US-Dollar je Unze, die Kostenprognosen der Unternehmen für 2027 und die Verlässlichkeit der Ausschüttungen. Die sechs Werte decken dabei sehr unterschiedliche Profile ab. Newmont und Barrick stehen für grosse, diversifizierte Produzenten mit Fokus auf Kapitalrückflüsse. Endeavour bietet hohe Cashflows bei erhöhtem Länderrisiko, SSR Mining ist eine Umbaugeschichte, und Skeena hängt am Erfolg eines einzigen Projekts. Franco-Nevada trägt als Lizenz- und Streaminggesellschaft die Betriebskosten der Minen nicht selbst und ist dem erwarteten Kostenanstieg damit weniger direkt ausgesetzt.

Das Hauptrisiko liegt in der Kombination beider Seiten der Gleichung. Rutscht Gold unter die Schwelle von 4'000 US-Dollar, während die Kosten wie von UBS erwartet steigen, geraten die Margen von zwei Seiten unter Druck, und der Hebel der Minenaktien wirkt dann nach unten. Bei den Projektentwicklern kommt das Risiko verspäteter oder teurerer Inbetriebnahmen hinzu. Der nächste belastbare Datenpunkt sind die Zahlen zum dritten Quartal 2026. Entscheidend werden jedoch die ersten Kostenprognosen für 2027, an denen sich zeigt, ob die von UBS erwartete Kostenwelle die Margen tatsächlich erreicht.

Julia Walter, Redaktion finanzen.ch

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