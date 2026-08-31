Goldman Sachs Sees Diesel Refining Margins Soaring to $63 a Barrel

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The United States will use Venezuelan crude to refill the Strategic Petroleum Reserve, President Donald Trump said on Sunday on social media. Describing the move as a “Gift from Venezuela to the People of the United States,” President Trump said the “topping out” will begin soon, as quoted by Reuters. The Strategic Petroleum Reserve has been drawn close to minimum operational levels amid a surge in U.S. crude oil exports in response to the crisis in the Middle East. As of August 21, per Reuters, the SPR held 290 million…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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