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Goldpreis und Ölpreis 01.07.2026 07:32:43

Gold unter Druck: Preis fällt auf Mehrmonatstief - worauf der Markt jetzt wartet

Gold unter Druck: Preis fällt auf Mehrmonatstief - worauf der Markt jetzt wartet

Der Goldpreis gab im frühen Mittwochshandel weiter nach und bewegt sich damit nahe am tiefsten Stand seit sieben Monaten.

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Ölpreis (WTI)
69.68 USD 0.26%
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von Jörg Bernhard

Steigende Renditen von US-Staatsanleihen und die schwindenden Aussichten auf ein dauerhaftes Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran hielten die Sorgen über Inflation und weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank auf einem hohen Niveau. Am Nachmittag richten sich die Blicke der Anleger auf den ADP-Arbeitsmarktbericht für Juni (14.15 Uhr). Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten wird bei der Zahl neu geschaffener Stellen ein Rückgang von 122'000 auf 113'000 erwartet. Am Donnerstag folgen dann noch die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten, die weitere Hinweise auf den künftigen Zinspfad der Federal Reserve liefern und damit die kurzfristige Entwicklung des Goldpreises massgeblich beeinflussen könnten. Mittlerweile zeigt das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group eine Wahrscheinlichkeit von 67 Prozent an, dass wir bereits bei der September-Sitzung eine Zinserhöhungen um 25 Basispunkte sehen werden.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 54,90 auf 3'983,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Geopolitik im Blick

Der Ölpreis tendierte zur Wochenmitte leicht nach oben. Hintergrund sind die stockenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA über ein endgültiges Friedensabkommen zum Beenden des Kriegs. Es wird befürchtet, dass die Versorgungsstörungen im Nahen Osten länger andauern könnten. Unterdessen erklärte US-Vizepräsident JD Vance, dass der Iran daran gehindert werde, Durchfahrtsgebühren für Schiffe in der Strasse von Hormus zu erheben. Laut Wochenbericht des American Petroleum Institute gingen die US-Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche erneut zurück (minus 6,1 Millionen Barrel). Die offiziellen Lagerbestandsdaten der US-Energiebehörde Energy Information Administration (EIA) stehen um 16:30 Uhr zur Bekanntgabe an und könnten dem Ölpreis neue Impulse verleihen.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,28 auf 69,78 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,27 auf 73,22 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.ch

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Gold Philharmoniker 1 oz 3’333.36 3’138.28
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 627.17 580.64
Goldbarren 250 g - philoro 26’363.88 25’176.45
Silber CombiBar® 100 g 274.16 160.52
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