Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’365 -0.5%  SPI 18’404 -0.5%  Dow 49’280 -0.6%  DAX 25’421 0.1%  Euro 0.9326 0.2%  EStoxx50 6’030 0.2%  Gold 4’599 0.0%  Bitcoin 74’939 3.1%  Dollar 0.8006 0.4%  Öl 65.7 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850UBS24476758Sika41879292Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526Lonza1384101
Top News
Wie viel Verlust ein Investment in Cardano von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Stellar: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht
NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Dieser überraschende Aufsteiger zählt nun zu den Top-Assets der Welt
Liquidationsgefahr: Diese 3 Altcoins könnten für Trader im Januar 2026 riskant werden
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS reagieren erneut auf geopolitische Spannungen
Suche...
Plus500 Depot
13.01.2026 19:09:36

Gold und Silber markieren weitere Rekordmarken

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

LONDON (awp international) - Die Rally bei den Edelmetallen Gold und Silber geht weiter. Auch am Dienstag markierten die beiden Rohstoffe frische Rekordmarken. Gold kletterte am Nachmittag auf bis zu 4.634,55 US-Dollar, Silber erreichte seinen Höchststand bei 89,12 Dollar. Händler führen den anhaltenden Aufschwung bei Gold und Silber unter anderem auf die aktuelle Situation im Iran zurück. Zudem gilt auch die zunehmende Sorge um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Experten als Treiber für die Aufwärtsbewegung beim Gold.

Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank hatte sich weiter zugespitzt: Jerome Powell hat strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn und eine drohende Anklage als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Federal Reserve (Fed) zurückgewiesen. Bei den Vorwürfen ging es um mögliche Unregelmässigkeiten bei Renovierungsarbeiten am Gebäude der Fed. Powell zufolge stellte das US-Justizministerium der Fed vor dem Wochenende Vorladungen zu und drohte mit einer Anklage.

Die zuständige Staatsanwältin Jeanine Pirro reagierte auf der Plattform X: Ausser Powell habe niemand das Wort "Anklage" in den Mund genommen. Ihre Behörde habe zu Vorladungen greifen müssen, da die Fed Informationsanfragen zu Kosten von Renovierungsarbeiten am historischen Gebäude der Notenbank "ignoriert" habe.

Die steten Attacken auf Powell schüren an den Finanzmärkten Sorge, die Fed könnte künftig nicht mehr unabhängig agieren, sondern politisch gesteuert werden./men/nas

Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 12’296.81 11’681.12
Gold Krügerrand 1 oz 3’802.36 3’618.44
Gold Philharmoniker 1 oz 3’833.94 3’655.18
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 723.45 682.77
Goldbarren 250 g - philoro 30’213.08 29’227.71
Silber CombiBar® 100 g 362.04 239.29
Silber Maple Leaf 1 oz 89.22 69.70
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’606.55 2’224.19

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie fällt dennoch: Lieferung von Lynx-Panzer für die Ukraine
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS reagieren erneut auf geopolitische Spannungen
Sika-Aktie bricht ein: Umsatzrückgang in 2025 - weiter verhaltene Märkte erwartet
Rheinmetall-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Dieser überraschende Aufsteiger zählt nun zu den Top-Assets der Welt
UBS-Aktie letztlich unter Druck: Gemischte Reaktion auf strengere Kapitalvorgaben
UBS-Aktie tiefer: Sergio Ermotti will wohl im April 2027 zurücktreten
Idorsia-Aktie schliesslich in Rot: Positive Studiendaten zu Lucerastat
ams-OSRAM-Aktie leichter: Fortgeschrittene Verhandlungen über Verkauf von Geschäftsaktivitäten

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
19:31 IPO/Kreise: Bitpanda erwägt Listing in Frankfurt im ersten Halbjahr
19:31 ROUNDUP: Bauern protestieren mit Hunderten Traktoren in Paris
19:30 Irans Ex-Kaiserin ruft Militär auf: Schließt euch Protest an
19:29 Bericht: Mehr als 700 Demonstranten im Iran getötet
19:08 Meta streicht Jobs in verlustbringender VR-Sparte
19:05 Gold und Silber markieren weitere Rekordmarken
18:44 Bedrückte Stimmung in Teheran
18:31 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Uneinheitlich zum Start der US-Berichtssaison
18:29 ROUNDUP: Boeing kommt ein Stück aus Krisen-Tief - Mehr Neuaufträge als Airbus
18:07 Aktien Europa Schluss: Uneinheitlich zum Start der US-Berichtssaison