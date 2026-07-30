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Edelmetalle im Fokus 30.07.2026 14:14:00

Gold und Silber in der Zinsfalle: Fed-Chef Warsh macht die Lage noch schwieriger

Gold und Silber in der Zinsfalle: Fed-Chef Warsh macht die Lage noch schwieriger

Die US-Notenbank hat die Leitzinsen erneut unverändert gelassen, doch drei Fed-Mitglieder forderten eine Zinserhöhung - ein ungewöhnlich deutlicher Dissens.

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  • Die Fed hält die Zinsen zum zweiten Mal unter Warsh bei 3,50 bis 3,75 Prozent
  • Drei Notenbanker stimmten für eine Erhöhung, die stärkste Kluft seit 2016
  • Gold und Silber pendeln zwischen Zinsdruck und anhaltend hoher Inflation

Die US-Notenbank hat am Mittwoch ihre Leitzinsen zum zweiten Mal unter Fed-Chef Kevin Warsh unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent belassen, doch die Sitzung offenbart die tiefste Spaltung im Offenmarktausschuss seit 2016: Drei Regionalpräsidenten stimmten für eine sofortige Anhebung um einen Viertelprozentpunkt. Gold notiert daraufhin im Spothandel bei rund 4'082 US-Dollar je Feinunze, Silber bei rund 58 US-Dollar (Stand: 30. Juli 2026), während der Markt seine Erwartung auf einen Zinsschritt im September deutlich anhebt.

Drei Dissenzstimmen: Die tiefste Fed-Spaltung seit 2016

Ausschlaggebend für diese Neubewertung ist das Abstimmungsbild selbst: Der Offenmarktausschuss stimmte mit 9 zu 3 Stimmen für die Beibehaltung der Zinsspanne. Gegen die Entscheidung votierten die Fed-Präsidentin Beth Hammack aus Cleveland sowie die Fed-Präsidenten Neel Kashkari aus Minneapolis und Lorie Logan aus Dallas, die jeweils eine Anhebung um einen Viertelprozentpunkt bevorzugt hätten. Es ist die erste Sitzung seit September 2016, in der sich drei Ausschussmitglieder einheitlich für eine Zinserhöhung aussprechen. Der Zinsstratege Ian Lyngen von BMO Capital Markets ordnete den Ausschuss als Gremium mit lautstarken Falken ein, das sich aber vorerst hinter Warsh stellt, bis im September die Inflationsdaten für Juli und August vorliegen.

Warsh verzichtet bewusst auf klare Signale

Die Kluft blieb für Warsh selbst kein Grund zur Sorge: Er begründete den Verzicht auf klare Signale damit, dass der Ausschuss die Marktreaktion auf Entwicklungen unmittelbar und ungefiltert beobachten wolle, statt fortlaufend Prognosen zu liefern. Zugleich stellte er klar, dass die Notenbank bei Bedarf entschlossen eingreifen werde, um das Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen.

Anleiherenditen auf 19-Jahres-Hoch belasten Edelmetalle

Der Markt honorierte diese Zurückhaltung nicht: An den Anleihemärkten fiel die Reaktion deutlich aus. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen kletterte um bis zu 14 Basispunkte auf fast 5,23 Prozent, den höchsten Stand seit 19 Jahren, weil Anleger dem Kurs von Warsh trotz seiner scharfen Rhetorik gegen die Inflation nicht recht trauen. Bereits vor dem Leitzinsentscheid der Fed hatte die Commerzbank ihr Jahresendkursziel für Gold um 300 auf 4'500 US-Dollar gesenkt und betont, dass ohne eine Wende bei den Zinserwartungen eine dauerhafte Rückkehr der Gold-ETF-Anleger und eine Erholung des Goldpreises unwahrscheinlich blieben.

Inflationsschutz trifft auf steigende Zinsen

Genau in diesem Spannungsfeld treffen die bisherigen Handlungsstränge aufeinander: Der Dissens von Hammack, Kashkari und Logan sowie Warshs Weigerung, klare Signale zu geben, zeigen, dass die Notenbank selbst den Kampf gegen die Inflation für nicht beendet hält. Das stützt die Nachfrage nach Gold und Silber als Absicherung gegen Kaufkraftverlust.

Der Renditeanstieg an den Anleihemärkten wirkt jedoch in die Gegenrichtung: Er erhöht die Opportunitätskosten des Haltens unverzinster Edelmetalle - genau die Begründung, mit der die Commerzbank ihr Kursziel bereits vor der Sitzung senkte. Solange keine der beiden Kräfte klar überwiegt, dürften sich beide Metalle weiter zwischen Inflationsangst und Zinsdruck bewegen.

Charttechnik: Konsolidierung bei Gold und Silber

Die Patt-Situation ist im Chartbild bereits deutlich erkennbar: Analysten von FXEmpire attestieren Gold eine Konsolidierungsphase in einer übergeordneten Seitwärtsrange bei neutralem Kurzfrist-Trend. Auch Silber bewegt sich in einer neutralen bis leicht schwächeren Tendenz, wird jedoch fundamental durch die robuste Industrienachfrage - etwa aus der Solarbranche, der E-Mobilität und der Elektronik - gestützt.

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt jedoch die Unberechenbarkeit der Fed unter Kevin Warsh: Sollte die PCE-Inflation unerwartet hoch ausfallen, könnte die Spekulation auf einen ruhigen Börsensommer schnell hinfällig sein. Dies würde kurzfristig für spürbare Ausschläge bei Edelmetallen und Anleihen sorgen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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