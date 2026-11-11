Gold und Bitcoin als Sicherheit für Kredite: Was Anleger jetzt wissen sollten

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Ledn-Chef Adam Reeds sieht Gold und Bitcoin als Schutz vor Inflation

Mit Tether bereitet Ledn Kredite gegen tokenisiertes Gold vor

Reeds will Darlehen künftig mit Gold und Bitcoin gemeinsam besichern

Wer US-Dollar hält, verliert nach Ansicht von Adam Reeds Jahr für Jahr real an Vermögen. Der Chef des Kreditgebers Ledn zieht daraus eine klare Konsequenz: Anleger sollten den US-Dollar leihen und das Geld in Gold oder Bitcoin halten. Was Reeds in einem Interview mit Kitco News als Anlagestrategie beschreibt, ist zugleich das Geschäftsmodell seines Unternehmens: Ledn vergibt Kredite gegen Bitcoin und will künftig auch tokenisiertes Gold von Tether als Sicherheit akzeptieren.

Fünf bis sechs Prozent Kaufkraftverlust pro Jahr

Ausgangspunkt seiner Argumentation ist die Inflation. Seit der Corona-Pandemie hätten nicht nur erfahrene Investoren, sondern auch ganz normale Bürger einen Schnellkurs in Sachen Geldentwertung absolviert, so Reeds. Die tatsächliche Teuerung beziffert er auf fünf, vielleicht sechs Prozent im Jahr, gemessen an den Preisen im Alltag statt an der offiziellen Statistik. Eine Quelle für diese Zahl nennt der Experte nicht, es handelt sich um seine eigene Schätzung. Für Reeds folgt daraus, dass niemand eine Million US-Dollar halten wolle. Sinnvoller sei es stattdessen, den US-Dollar über einen Kredit praktisch leerzuverkaufen und stattdessen etwas Hartes wie Bitcoin oder Gold zu besitzen. Diese Überlegung erreicht seiner Einschätzung nach zunehmend auch kleine Unternehmen, die darüber nachdenken, Bitcoin in der Treasury zu halten.

Warum Ledn Gold digital machen will

Dass Reeds neben Bitcoin nun auch auf Gold setzt, begründet er mit seiner früheren Laufbahn. Rund zwölf Jahre investierte der Kanadier vor allem in erneuerbare Energien . In der Karibik erlebte er dabei, dass Eigentumsrechte und Rechtsrisiken schwerer wogen als die günstigen Bedingungen für Sonne und Wind. Vor demselben Problem stehe physisches Gold, weil es immer an einen Ort gebunden sei. Die Token von Tether Gold lösen das nach seiner Darstellung: Das Metall lagert in Schweizer Tresoren, und jeder Halter erhält weltweit denselben Anspruch darauf. Damit liessen sich Zinsen und Kreditbedingungen für alle Kunden vereinheitlichen, unabhängig davon, ob eine Unze oder 100 Tonnen als Sicherheit dienten.

Ansprechen will Ledn damit vor allem Anleger, denen Bitcoin zu stark schwankt und für die tokenisiertes Gold aus Reeds’ Sicht einen Einstieg bietet. Die Partnerschaft mit Tether hatte das Unternehmen bereits am 18. Juni angekündigt und Handel sowie Verwahrung von XAUT freigeschaltet. Die Kredite selbst stehen allerdings noch aus, und auch Beleihungsquoten und Liquidationsschwellen für das Goldprodukt nannte Ledn bei der Ankündigung nicht.

Gold und Bitcoin als gemeinsames Pfand

Langfristig will Reeds beide Anlagen zusammenführen und Darlehen anbieten, die mit Bitcoin und Gold zugleich besichert sind. Als Beispiel nennt er einen Kredit über eine Million US-Dollar gegen je eine Million US-Dollar in Bitcoin und digitalem Gold. Weil sich beide Werte in der Vergangenheit meist nicht im Gleichschritt bewegt hätten und Gold zudem weniger schwanke, sinke das Risiko einer Zwangsliquidation. Gold solle dabei ähnlich wie eine Immobilie als Sicherheit dienen, gegen die sich eine inflationierende Währung wie der US-Dollar zu vertretbaren Beleihungsquoten leihen lasse, ohne den Bestand verkaufen zu müssen. Kritisch sieht Ledn dagegen Modelle, die mit Bitcoin über Staking Rendite erzielen sollen.

Die Rechnung hat allerdings eine Kehrseite, die Reeds als Anbieter genau dieser Kredite naturgemäss weniger betont: Fällt der Wert der Sicherheiten, steigt die Beleihungsquote. Kreditnehmer müssen dann nachschiessen oder riskieren, dass ein Teil ihres Bestands verwertet wird.

Bitcoin hält sich, Gold bleibt der sichere Hafen

Mit Blick auf die Märkte zeigte sich Reeds überrascht, wie gut sich Bitcoin trotz der Zinsänderungen gehalten habe. Bewege sich der Kurs allerdings seitwärts, verliere die Kryptowährung an Aufmerksamkeit. Viele Anleger hätten in den zwölf Monaten vor dem Interview lieber auf KI oder SpaceX gesetzt. Gold habe in den 18 Monaten zuvor zwar kräftig zugelegt, bleibe aber in erster Linie ein Ort, um Vermögen zu sichern. Die rund 25 Prozent Jahresrendite, die mit Bitcoin möglich seien, erreiche das Edelmetall nicht.

Ähnlich unerwartet entwickelt sich aus seiner Sicht die US-Wirtschaft: Nach allen Daten müsste sie eigentlich einbrechen, laufe aber weiter. Dennoch rechnet Reeds mit höherer Inflation und damit, dass die US-Notenbank Federal Reserve von Zinserhöhungen auf quantitative Lockerung und Währungsabwertung umschwenkt. In diesem Szenario sollten auch Gold und Öl besser laufen, für den Bitcoin-Kurs ist er auf Sicht von sechs Monaten optimistisch.

Ob die Kombination aus Goldkredit und Bitcoin trägt, entscheiden letztlich die Konditionen. Die Ankündigung der Goldkredite stellte Reeds für November oder Dezember 2026 in Aussicht. Erst dann dürfte klar werden, zu welchen Beleihungsquoten Ledn tokenisiertes Gold tatsächlich als Sicherheit akzeptiert.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.