Gold, Öl, Weizen & Co. am Vormittag

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Der Goldpreis ist am Vormittag gefallen. Um 10:10 Uhr fiel der Goldpreis um -1,12 Prozent auf 4.094,10 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.140,44 US-Dollar gehandelt worden war.

Daneben sinkt der Silberpreis um -1,37 Prozent auf 52,41 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 53,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -0,19 Prozent auf 1.558,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.561,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 0,73 Prozent auf 1.036,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Palladiumpreis-Kurs noch bei 1.028,50 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -2,10 Prozent auf 90,63 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 92,57 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -1,88 Prozent auf 85,22 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 86,85 US-Dollar.

Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,79 US-Dollar am Vortag auf 0,79 US-Dollar nach unten (--0,15 Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Haferpreis um 0,07 Prozent auf 3,34 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,34 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Maispreis um 0,51 Prozent auf 4,42 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,39 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 1,31 Prozent auf 324,90 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 320,70 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenölpreis um -0,08 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,62 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -0,33 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 0,47 Prozent auf 3,23 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,22 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Milchpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 17,63 US-Dollar lag, wird der Milchpreis um 09:17 Uhr auf 17,63 US-Dollar beziffert.

Zudem fällt der Heizölpreis. Um -2,61 Prozent reduziert sich der Heizölpreis um 10:10 Uhr auf 108,31 US-Dollar, nachdem der Heizölpreis am Vortag noch bei 111,22 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Abschläge in Höhe von -1,86 Prozent auf 129,30 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 131,75 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net